Estate 2021, voglia di vacanza fra tradizione e pandemia

In vacanza, in Italia, al mare ma senza disdegnare la montagna. Con attenzione a strutture alberghiere che siano Covid-free e con personale vaccinato. Vaccini ed estate fanno tornare la voglia di vacanza. E gli italiani tornano alla tradizione per alcune caratteristiche delle vacanze estive: la preferenza delle località di mare, la scelta di strutture alberghiere.

A essere penalizzati sono soprattutto i viaggi nelle città d’arte. Anche in prospettiva futura, guardando all’autunno e ai possibili viaggi da fare più avanti, ci sarà più Italia e meno Europa. Torna l’interesse per le crociere. Ma c’è cautela perché è diffusa la consapevolezza che la pandemia non è finita.

Voglia di vacanza, l’estate degli italiani

Secondo lo studio Future4Tourism, che Ipsos realizza dal 2017, 7 italiani su 10 (70%) si concederanno almeno un periodo di vacanza tra luglio e settembre. Di fatto un dato allineato a quello riferito alle estati 2018-2019.

Anche la durata delle vacanze programmate è tornata a quella dei livelli pre-pandemia: sono soprattutto il long weekend (3 pernottamenti) e le long holiday (quelle superiori ai 13 notti) a tenere il passo mentre le vacanze di media durata (dalle 4 alle 13 notti), seppur in ripresa, restano più penalizzate.

Sono le destinazioni scelte che non hanno registrato invece grossi cambiamenti rispetto all’estate pandemica 2020: anche per il 2021 la meta prescelta sarà l’Italia per l’80% dei viaggiatori. Il recupero delle mete europee e extra-europee a livelli pre-covid è ancora lontano.

Le vacanze estive sono all’insegna del mare per 6 italiani su 10, come in passato. Sono le città d’arte ad aver subito le maggiori ripercussioni a causa del virus e della conseguente scelta di non programmare viaggi nelle città europee. La montagna, le mete collinari e lacustri riscontrano invece un buon gradimento.

La destinazione preferita si rispecchia nella scelta delle regioni preferite per le vacanze estive: nella top 5 ci sono Toscana, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Quest’ultima è una new entry nelle mete più gettonate per il periodo estivo.

Altri piccoli segnali che guardano al pre-pandemia sono la scelta di tornare a volare e la preferenza per le sistemazioni alberghiere rispetto alle case in affitto. I viaggiatori si attendono però delle rassicurazioni: se è importante che gli hotel accolgano solo individui muniti di green-pass, ancora più importante è che l’hotel certifichi che anche tutto il personale sia vaccinato e la struttura covid-free.

E per l’autunno? Si cerca di riconquistare una normalità rispetto al periodo trascorso e, seppur fiduciosi rispetto alla possibilità di fare vacanze, i viaggiatori continuano a essere cauti: il 75% ritiene che la pandemia ci accompagnerà ancora per il 2022 e quindi continuerà a influenzare le scelte di viaggio.