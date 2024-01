La Befana viene nel weekend. Oltre 6 milioni di italiani in viaggio

Analisi Federalberghi: sono 6 milioni e 837 mila gli italiani in viaggio per il fine settimana della Befana

La Befana vien di notte e quest’anno viene di sabato. Un’occasione ghiotta per quanti decideranno di mettersi in viaggio. Il fine settimana dell’Epifania vede dunque 6 milioni e 837mila italiani in viaggio o in vacanza prima di ritornare alla routine lavorativa. Il dato, spiega Federalberghi che ha realizzato la consueta analisi sui viaggi degli italiani, è complessivo e rivela che nel solo periodo dell’Epifania il movimento turistico riguarda 2 milioni e 22 mila italiani; 4 milioni e 141 mila quelli che invece hanno programmato la vacanza lunga (da Natale al 6 gennaio); i restanti 673 mila sono coloro già in viaggio dal periodo del Capodanno.

La Befana, in viaggio in Italia

Tutti in Italia per il viaggio della Befana mentre solo una minima parte ha programmato un viaggio all’estero (il 2,9% del campione).

«Il dato complessivo è rassicurante per il comparto – commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – Si tratta di un’Epifania che il calendario ha fatto capitare nella giornata di sabato, premiando così la festa nel fine settimana. Ancora una volta gli italiani mostrano di prediligere il proprio paese come destinazione ideale per le proprie vacanze. Un dato che rincuora sempre».

«È interessante analizzare il comportamento degli italiani di fronte al progetto del viaggio – ha detto ancora Bocca – Ad esempio in questa circostanza legata alla Befana, l’hotel risulta essere l’alloggio preferito e, contestualmente, si tende a prenotare il soggiorno contattando direttamente la struttura. Un atteggiamento questo che alza l’asticella della fidelizzazione».

Befana, in viaggio vicino casa e per relax

Ma qual è nel dettaglio il movimento turistico degli italiani che si profila per questa Befana? Saranno complessivamente 6 milioni e 837 mila gli italiani in viaggio nei giorni dell’Epifania. Nel 97,1% dei casi si sceglierà l’Italia come destinazione della propria vacanza mentre per il restante 2,9% verranno privilegiate mete estere. In generale non ci si allontanerà molto da casa, privilegiando la regione della propria residenza (64,7%) o una regione vicina (21,2%). Fra i vacanzieri, 2 milioni e 22 mila si metteranno in viaggio per il solo periodo dell’Epifania mentre gli altri sono già fuori casa.

Per coloro che andranno in vacanza esclusivamente nel periodo dell’Epifania, la durata media sarà di circa 3,3 notti con una spesa pro capite complessiva (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) di 665 euro di cui 645 per chi resta in Italia e 1.133 per chi sceglie l’estero. Il giro di affari del weekend si attesterà sui 1 miliardo e 345 milioni di euro. Il motivo principale della vacanza è la ricerca del riposo e del relax (60,8%).

Il meteo potrebbe però influenzare le scelte sulle vacanze per la Befana: infatti, il 54,9% di chi partirà potrebbe modificare i propri piani in caso di condizioni meteo avverse. Chi non partirà ha motivazioni economiche (34,1%) o familiari (17,7%). Il 14,6% partirà, invece, in un altro periodo.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!