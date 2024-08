Le vacanze last minute permettono ai consumatori di accedere a offerte vantaggiose per viaggi, soggiorni in hotel, case vacanze e voli, con risparmi medi del 30-50% rispetto alle prenotazioni tradizionali. Attenzione però alle offerte troppo allettanti

MDC: attenzione ai viaggi last minute e last second (Foto Pixabay)

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) lancia un allarme sulla crescente popolarità dei viaggi last minute e last second, sempre più diffusi grazie a siti web, applicazioni e canali specializzati su WhatsApp e Telegram. Questi strumenti permettono ai consumatori di accedere a offerte vantaggiose per viaggi, soggiorni in hotel, case vacanze e voli, con risparmi medi del 30-50% rispetto alle prenotazioni tradizionali. Tuttavia, va prestata attenzione alle offerte troppo allettanti.

Spiega Francesco Luongo, esperto MDC: “I viaggi last minute e last second rappresentano un’opportunità interessante per i consumatori che desiderano risparmiare senza rinunciare a viaggi e vacanze di qualità. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione ai possibili rischi, come truffe e offerte ingannevoli, che possono rovinare l’esperienza di viaggio”.

I pratici consigli di MDC per viaggiare in sicurezza

Per aiutare i consumatori a evitare spiacevoli sorprese, MDC offre una serie di consigli pratici.

È importante verificare l’affidabilità del sito o dell’app, utilizzando solo piattaforme conosciute e con buone recensioni, e controllare che il sito abbia contatti chiari e un servizio clienti disponibile. È essenziale leggere attentamente le recensioni e consultare le opinioni di altri utenti per valutare l’affidabilità delle offerte e del fornitore. Bisogna controllare i dettagli dell’offerta, verificando cosa è incluso nel prezzo e se ci sono costi aggiuntivi, e assicurarsi che le condizioni di cancellazione siano chiare e favorevoli.

È cruciale anche utilizzare metodi di pagamento sicuri, evitando di pagare tramite bonifico bancario o altri metodi non tracciabili, preferendo carte di credito o servizi di pagamento online che offrono protezione acquisti. Per non incappare in raggiri, è bene richiedere conferme scritte della prenotazione e dei dettagli dell’offerta, così come conservare tutte le comunicazioni con il fornitore.

In tema di sicurezza e salute, è invece essenziale informarsi sulle normative locali della destinazione scelta ed è consigliato stipulare una polizza assicurativa, con copertura di cancellazioni, ritardi o problemi di salute. MDC invita anche a fare attenzione ai link sospetti, evitando di cliccare su link ricevuti tramite e-mail.

Infine, se possibile, è consigliabile contattare direttamente il fornitore, chiamando l’hotel o la compagnia aerea per confermare la validità della prenotazione. “Seguendo questi consigli, i consumatori possono godersi viaggi e vacanze di qualità senza rischiare spiacevoli sorprese”, conclude l’avvocato Luongo.

