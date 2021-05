Misure di viaggio, la Commissione europea: niente test o quarantena per i vaccinati

Niente test o quarantena per le persone vaccinate, mentre chi non è vaccinato dovrà fare il tampone. Nell’ambito familiare, se i genitori non devono sottoporsi a quarantena deve valere la stessa regola per i figli. La Commissione europea ha proposto oggi di aggiornare la raccomandazione del Consiglio sul coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nell’UE, messe in atto in risposta alla pandemia di Covid-19.

La proposta di aggiornamento di Bruxelles prevede che le persone completamente vaccinate, con documenti in linea col certificato digitale Covid europeo, dovrebbero essere esentate dai test di viaggio o dalla quarantena, 14 giorni dopo aver ricevuto l’ultima dose. E questo dovrebbe riguardare anche le persone guarite che hanno ricevuto una singola dose di vaccino.

La Commissione propone inoltre un freno di emergenza per affrontare la prevalenza di eventuali nuove varianti. Nella proposta ci sono anche disposizioni specifiche sui bambini per garantire l’unità delle famiglie in viaggio e un periodo di validità standard per i test.

Ha detto Didier Reynders, Commissario per la Giustizia: «Le ultime settimane hanno portato a una continua tendenza al ribasso dei numeri di infezione, a dimostrazione del successo delle campagne di vaccinazione in tutta l’UE. Parallelamente, stiamo anche incoraggiando possibilità di test accessibili e ampiamente disponibili. In questo contesto, gli Stati membri stanno ora lentamente revocando le restrizioni COVID-19 sia a livello nazionale che per quanto riguarda i viaggi. Oggi proponiamo che gli Stati membri coordinino questa graduale revoca delle restrizioni alla libera circolazione, tenendo conto del nostro nuovo strumento comune: il certificato digitale COVID dell’UE. Ora ci aspettiamo che gli Stati membri utilizzino al meglio questo strumento e la raccomandazione per consentire a tutti di circolare di nuovo liberamente e in sicurezza».

Europeans should enjoy a safe and relaxing summer.

As vaccination progresses, we propose to gradually ease travel measures in a coordinated way with our common tool: the EU Digital COVID Certificate.

It will bring clarity and predictability as we resume free travel in the 🇪🇺 https://t.co/TtbYgv6Ehb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2021