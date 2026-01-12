Olimpiadi Milano-Cortina, Altroconsumo: prezzi folli per un weekend olimpico

Quanto costa trascorrere un weekend olimpico a febbraio ai Giochi Milano-Cortina? Altroconsumo rinnova l’indagine e trova prezzi da capogiro, soprattutto a Cortina e in Valtellina: fino a 1800 euro in media per alloggio, biglietto e trasporto

Prezzi folli per un weekend olimpico invernale. Dal 6 al 22 febbraio ci sarà l’appuntamento con i giochi invernali che si svolgeranno in quattro sedi di gara – Milano, Cortina, Valtellina e Val di Fiemme – destinate ad accogliere qualcosa come oltre due milioni di persone durante le due settimane di competizioni. Ma quanto costa un weekend olimpico per assistere a qualche evento sportivo delle olimpiadi invernali?

Altroconsumo sta analizzando l’andamento dei costi di pernottamenti, biglietti e trasporti in vista dell’evento. E ha aggiornato la sua indagine trovando prezzi da capogiro per un weekend olimpico a febbraio, un fine settimana che impegni due persone e comprenda i costi del biglietto per l’evento sportivo, per il trasporto e l’alloggio. In media si spende fino a 1.800 euro per alloggio, trasporti e biglietti.

In breve: Cortina è la città più cara e qui il weekend ai Giochi può costare in media oltre 2 mila euro; la Valtellina segnala prezzi che arrivano a 1700 euro; la meno cara è Milano con circa 300 euro. Rispetto a un normale fine settimana di gennaio, i prezzi sono più che triplicati a Cortina e più che quintuplicati in Valtellina.

L’alloggio per il fine settimana ai Giochi

Dormire in un hotel a 3 stelle o in un airbnb può costare davvero tanto per un fine settimana per due persone nelle località che ospitano i Giochi olimpici 2026. Nell’indagine di novembre-dicembre c’è addirittura un leggero calo dei prezzi rispetto alla precedente rilevazione svolta da Altroconsumo. “I prezzi folli che avevamo rilevato ad agosto potrebbe aver scoraggiato molte persone a prenotare”, spiega l’associazione.

Si tratta sempre di prezzi molto alti. L’associazione ha rilevato, nel dettaglio, i prezzi degli alloggi per un weekend olimpico in diverse date del mese di febbraio 2026 nelle località in cui si svolgono le gare, e lo ha confrontato con un fine settimana del mese precedente (16-18 gennaio 2026). Per gli hotel ha scelto quelli a tre stelle, per gli Airbnb le prime cinque offerte con caratteristiche adatte alla ricerca.

Fra i principali risultati emerge che:

a Cortina si spendono in media poco più di 2.000 euro per dormire durante un fine settimana olimpico; se si confronta con un normale weekend di gennaio, si paga il 261% in più;

si spendono in media poco più di 2.000 euro per dormire durante un fine settimana olimpico; se si confronta con un normale weekend di gennaio, si paga il 261% in più; in Valtellina il prezzo medio è di quasi 1.700. Qui c’è l’aumento più consistente: nel periodo dei Giochi si paga il 437% in più rispetto a gennaio 2026;

il prezzo medio è di quasi 1.700. Qui c’è l’aumento più consistente: nel periodo dei Giochi si paga il 437% in più rispetto a gennaio 2026; diverso l’ordine di grandezza per Val di Fiemme e Milano: si aggirano intorno ai 500 euro per la prima e poco sopra i 300 euro per il capoluogo lombardo. In ogni caso, rispetto a un fine settimana del mese precedente si paga il doppio.

A Cortina gli airbnb considerati superano i 3 mila euro in tutti e due i fine settimana dei Giochi e costano più degli hotel a tre stelle. In Valtellina sono gli hotel a risultare più cari, e superano i 2000 euro per un weekend, mentre gli airbnb costano poco più della metà. Rispetto a un weekend di gennaio, l’alloggio a febbraio costa il 437% in più in Valtellina, il 261% in più a Cortina. Nella prima località i prezzi superano i 2 mila euro per gli alberghi e arrivano a 1272 euro per l’airbnb, mentre a Cortina per un weekend olimpico si arriva a 3.345€ per gli airbnb e a 660 euro per gli alberghi. Meglio Milano, 405 euro alberghi e 267 euro airbnb, e la Val di Fiemme (rispettivamente 390 euro per alberghi e 564 euro per airbnb).

I biglietti per gli eventi sportivi

Oltre al costo dei trasporti (QUI l’indagine completa) nella spesa del weekend olimpico conta naturalmente il prezzo dei biglietti per la specialità sportiva. Sci, curling o pattinaggio di figura, i prezzi variano molto a seconda dell’evento e dello sport.

“I biglietti più economici riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano, dove è possibile accedere con meno di 100 euro per due persone – spiega Altroconsumo – Restano sotto questa soglia anche discipline come biathlon, curling, sci di fondo. Più alti invece i biglietti per sport come lo sci acrobatico o lo short track, che superano per due persone i 300 euro, fino ad arrivare al pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 560 euro”.

La scelta della disciplina e della località ha dunque un impatto diretto sul budget complessivo da mettere in conto per il weekend olimpico.

Un fine settimana a Milano per assistere all’hockey su ghiaccio può costare complessivamente poco meno di 700 euro per due persone, alloggio incluso. A Cortina, invece, fare il tifo per i campioni dello sci alpino può costare più di 2.800 euro, alloggio incluso. Sempre a Cortina, il weekend olimpico per due persone per il curling arriva a costare 2700 euro, mentre a Milano per il pattinaggio di figura si arriva a 1198 euro.