Ponte del 2 giugno, Assoturismo-Confesercenti: mare re delle preferenze

Il ponte del 2 giugno si conferma una prova generale dell’estate. E le destinazioni di mare sono le più gettonate: intercettano il 37% dei flussi turistici

Ponte del 2 giugno “prova generale per l’estate”, con il mare meta preferita dagli italiani che in questi giorni si sono concessi una vacanza. Il balneare è la destinazione più scelta con 3,7 milioni di pernottamenti, seguito dalle città e dai centri d’arte. Per questo assaggio di estate, l’ultima indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, condotta fra gli imprenditori, parla di prenotazioni in crescita per le strutture ricettive e di 10 milioni di presenze nelle strutture ricettive, con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A trainare l’aumento sono soprattutto gli italiani, in larga parte orientati a restare entro i confini nazionali, e la presenza quest’anno di un giorno di ponte in più. Le circa 10 milioni di presenze stimate nelle strutture ricettive includono anche gli affitti brevi.

“I dati del ponte sono incoraggianti, soprattutto dopo un maggio freddo sia sotto il profilo del clima che delle prenotazioni — ha detto il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina —. Come prima prova d’estate il bilancio sembra positivo e conferma la voglia di viaggiare degli italiani, che restano il vero traino di questo avvio di stagione. Sono numeri che danno ossigeno alle imprese e ai territori, ma che vanno letti anche come un banco di prova in vista dei mesi di punta. Resta l’incognita dell’incertezza internazionale, che pesa sulle previsioni dei flussi turistici esteri per l’estate”.

Destinazione mare

Come evidenziano anche altre indagini condotte per il ponte del 2 giugno di quest’anno, l’assaggio dell’estate e l’anticipo di vacanza vede gli italiani diretti al mare. Oltre il 37% dei flussi turistici, per un totale stimato di 3,7 milioni di pernottamenti, si concentrerà nelle località marine (37,1% del totale). Oltre il 35% dei pernottamenti ci sarà la Riviera Romagnola, la Riviera Veneta e la Riviera di Ponente, che si confermano le protagoniste di questo primo weekend lungo a vocazione marittima.

Le città e i centri d’arte intercetteranno il 26,5% dei pernottamenti (circa 2,64 milioni di presenze), mete preferite per gli short break culturali. Fra le altre destinazioni, il 9,7% delle presenze (e quasi un milione di pernottamenti) riguarda le destinazioni dei laghi, che si confermano un’alternativa di grande richiamo, superando nettamente l’appeal di altre mete naturalistiche o all’aria aperta in questo specifico periodo dell’anno.

Altre destinazioni intercettano nicchie di mercato e un turismo più slow: sono la montagna (5,7%, circa 569 mila presenze), le aree rurali e di collina (3,8%, circa 379 mila presenze) e il termale (2,8%, circa 279 mila presenze) che tutte insieme dovrebbero intercettare poco più del 12% del mercato, quote minoritarie rispetto alle grandi direttrici di traffico, ma che totalizzeranno oltre un milione e duecentomila presenze.