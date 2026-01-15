Rimborso biglietto aereo, Corte Ue: deve comprendere la commissione dell’agenzia viaggi

Se il volo è cancellato, il rimborso del prezzo del biglietto deve comprendere anche la commissione riscossa dall’intermediario al momento dell’acquisto. E non serve che la compagnia aerea ne conosca l’esatto importo. È quanto stabilito oggi dalla Corte di giustizia dell’Ue, chiamata a pronunciarsi sul regolamento relativo a compensazione e assistenza ai passeggeri nel caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato.

Biglietti aerei e commissioni

La causa riguarda il caso di diversi viaggiatori che hanno comprato sul portale dell’agenzia di viaggi Opodo biglietti aerei per un volo andata e ritorno della compagnia aerea KLM da Vienna (Austria) a Lima (Perù). Poiché i voli sono stati annullati, la KLM ha rimborsato loro l’importo che avevano pagato, dopo aver dedotto circa 95 euro che la Opodo aveva fatturato loro quale commissione di intermediazione.

I passeggeri hanno ceduto gli eventuali diritti al rimborso a un’associazione a tutela dei consumatori. Questa rivendica davanti ai giudici austriaci il fatto che il rimborso del costo dei biglietti debba comprendere anche la commissione di intermediazione fatturata ai passeggeri, in quanto emessa da un’agenzia di viaggi che agisce come intermediario della compagnia aerea. La KLM, per contro, sostiene di non essere obbligata a pagare la commissione poiché ne ignorava la riscossione e l’importo.

La Corte di giustizia dell’Ue si è già pronunciata sulle commissioni di intermediazioni e sul diritto ai rimborso dei passeggeri aerei. In una sentenza del 2018 la Corte ha infatti stabilito che in caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche la commissione riscossa dagli intermediari all’acquisto dei biglietti, a meno che queste sia stata fissate all’insaputa del vettore aereo.

La compagnia aerea deve rimborsare la commissione

Nella causa di oggi, la Corte di giustizia afferma che “qualora una compagnia aerea accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che essa conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione. Poiché tale riscossione è una componente «inevitabile» del prezzo del biglietto aereo, essa deve essere considerata autorizzata dalla compagnia aerea. Pertanto, la compagnia aerea deve rimborsare la commissione”.

Non serve che la compagnia aerea conosca l’esatto importo della commissione perché, in caso contrario, sarebbe indebolita la tutela dei passeggeri aerei.