Sette viaggiatori italiani su dieci acquistano i biglietti del treno online: l’indagine di Trainline

L’evoluzione del viaggio in treno negli ultimi anni ha rappresentato una trasformazione non solo nelle modalità di spostamento, ma anche nell’esperienza di acquisto dei biglietti. Un recente studio commissionato da Trainline, l’app europea per la prenotazione di biglietti ferroviari e pullman, ha fornito una panoramica sulle abitudini e i desideri dei viaggiatori di Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

I dati: Italia seconda negli spostamenti in treno, preceduta dal Regno Unito

Secondo i dati raccolti da YouGov, l’88% dei viaggiatori intervistati trova facile acquistare biglietti del treno online, confermando la crescente preferenza per l’acquisto digitale in tutti i paesi analizzati. In Italia, il 67% dei viaggiatori si posiziona subito dopo il Regno Unito, dove il 79% predilige l’acquisto online. Questo cambiamento riflette la trasformazione digitale che ha interessato anche il settore dei trasporti, rendendo l’acquisto dei biglietti più semplice e accessibile.

La comodità del treno rispetto ad altri mezzi di trasporto, unita al suo prezzo e alla sua sostenibilità, sono i principali fattori che gli italiani e gli europei valutano positivamente. La ricerca evidenzia un forte amore per il viaggio in treno, con il 76% degli italiani che preferisce questo mezzo di trasporto, superando la media europea del 72%. Questo amore si traduce in un aumento degli acquisti di biglietti negli ultimi tre anni, con tre italiani su quattro che hanno fatto più di un viaggio in treno nel periodo considerato.

Italia più green (viaggiando in treno)

La comodità rappresenta uno degli aspetti più apprezzati del viaggio in treno, con la possibilità di rilassarsi e godersi il panorama senza lo stress legato alla guida o ai controlli negli aeroporti. Per molti italiani, la scelta del treno è motivata quindi anche dalla volontà di evitare il traffico e di ridurre l’impatto ambientale.

La ricerca ha inoltre evidenziato che il treno è sempre più popolare per le vacanze europee, con oltre il 62% degli europei che lo sceglie come mezzo di trasporto per le attività di svago nel proprio Paese.

In Italia, oltre la metà dei viaggiatori (56%) preferisce il treno per i weekend lunghi e le vacanze brevi, superando la media europea. Inoltre, l’uso del treno per le vacanze all’estero sta diventando sempre più diffuso, con l’81% degli intervistati che prevede di utilizzarlo per organizzare le proprie vacanze. Questa tendenza è particolarmente evidente tra i giovani, evidenziando un interesse crescente verso una forma di viaggio sostenibile e conveniente.

Viaggiare in treno tra comodità e sostenibilità

“Gli italiani non sono solo all’avanguardia in Europa quando si tratta di mostrare quanto siano orgogliosi del viaggio in treno, ma hanno adottato rapidamente la bigliettazione online e sono anche ferventi utilizzatori del mezzo di trasporto passeggeri più sostenibile che esista”. Negli ultimi anni i passeggeri italiani sono cambiati come Trainline, la cui evoluzione è a sua volta un viaggio attraverso anni di innovazione e investimenti che ci hanno permesso di diventare una delle aziende tecnologiche di maggior successo e l’app di mobilità più scaricata in Italia”, commenta Andrea Saviane, Country Manager di Trainline in Italia.

L’evoluzione del viaggio in treno rappresenta non solo un cambiamento nelle modalità di trasporto, ma anche un riflesso dei cambiamenti sociali e culturali in corso in Europa. Con un’attenzione sempre maggiore alla sostenibilità e alla comodità, il treno si conferma come una scelta popolare per i viaggiatori di tutte le età e nazionalità.

