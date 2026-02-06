Airbag Takata, avviso del Ministero Trasporti. Movimento Consumatori: arriva con anni di ritardo

La campagna di richiamo degli airbag Takata approda sul sito del Ministero dei Trasporti. Il Mit ha infatti pubblicato sul proprio sito un avviso per sensibilizzare i cittadini sulle campagne di richiamo degli airbag Takata, segnalando che la mancata sostituzione può provocare lesioni gravi o mortali. Le campagne riguardano 4 milioni di veicoli, di cui 1,6 milioni attualmente circolanti in Italia ed equipaggiati con gli airbag difettosi.

Il Mit ricorda che la campagna di richiamo “straordinaria” interessa veicoli di diverse case costruttrici e riguarda airbag che, “in determinate condizioni ambientali – come elevata umidità, temperature elevate o forti sbalzi termici – possono subire un deterioramento dei componenti interni. Tale difetto potrebbe, in alcuni causi, causare una esplosione dell’airbag, con il rischio di lesioni o, nei casi più estremi, esiti fatali per gli occupanti del veicolo”.

Il lungo caso degli airbag Takata

Non passa inosservato l’avviso, considerato che il caso degli airbag difettosi va avanti da anni ed è internazionale. Alcune campagne sono state imponenti: negli Stati Uniti ci sono stati richiami per 67 milioni di veicoli; in Francia il Ministero dei trasporti ha ordinato il richiamo di 2,5 milioni automobili, disponendone lo stop drive di circa 1,7 milioni.

In Italia la campagna di richiamo è partita a maggio 2024, conl’arrivo della comunicazione che notificava a migliaia di persone un difetto nei dispositivi di gonfiaggio dei cuscini salvavita delle automobili di cui erano proprietari. Nel maggio 2024 oltre 170.000 proprietari di C3 e DS3, prodotte dal 2009 al 2019, hanno dunque ricevuto da Stellantis lo “stop drive”, l’ordine di interrompere immediatamente la guida dei veicoli, fino alla sostituzione dell’airbag difettoso. Da gennaio 2025 anche i proprietari di veicoli Opel Zafira, Astra e Meriva sono alle prese con una campagna di richiamo per gli airbag Takata con una lettera che li avvisa dei rischi.

A dicembre 2025 il Tribunale di Torino ha accolto l’azione inibitoria del Movimento Consumatori e stabilito che PSA Italia e Opel dovranno ordinare lo stop drive per i veicoli Opel e garantire auto sostitutive e il traino gratuito dei veicoli interessati. Lo stop drive è una misura di sicurezza che prevede l’immediata cessazione dell’utilizzo del veicolo.

Movimento Consumatori: intervento in estremo ritardo

Il Ministero dei trasporti “sensibilizza solo ora” sulla campagna, nota allora il Movimento Consumatori per il quale “l’intervento del Ministero arriva con 10 anni di ritardo e ha un’efficacia preventiva molto limitata rispetto a misure adottate in Paesi come USA e Francia, dove i veicoli a rischio sono stati sottoposti a stop drive obbligatorio. In Italia, invece, solo una parte dei veicoli è sottoposta a limitazioni, senza criteri chiari e senza test indipendenti”.

Spiega il presidente di Movimento Consumatori Alessandro Mostaccio: «L’intervento del Ministero, che noi chiediamo da mesi, alla fine è arrivato in estremo ritardo e non è all’altezza della gravità della situazione. Ben diverse invece sono le azioni intraprese dal tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino che sono intervenuti per imporre le auto sostitutive per Citroen e lo stop drive per Opel. Se la tutela dei consumatori, in casi come questi, continua a essere demandata solo a tribunali e associazioni dei consumatori, siamo di fronte ad una resa totale del controllo pubblico sulla sicurezza dei veicoli».

Il principio di precauzione impone di prevenire ogni rischio grave, anche se gli effetti non sono immediati. «Il Ministero nel suo avviso – afferma Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio legale nazionale MC – si limita solo ad esporre le prassi adottate dai produttori, definendo lo stop drive una misura adottata dal costruttore per i veicoli caratterizzati da un rischio grave ed imminente per la salute e la sicurezza. L’ imminenza del rischio, per altro soggetta a valutazione del tutto discrezionale, non è requisito previsto dai regolamenti Ue in base ai quali è ‘rischio grave’ quello che, ‘richiede un intervento rapido compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati’. Non è quindi necessario l’incidente, perché sia adottata l’unica misura idonea ad evitare con certezza il rischio: interrompere la guida fino alla sostituzione dell’airbag».