Airbag Takata, Udicon annuncia azione a tutela dei consumatori

Udicon annuncia un’azione a tutela consumatori per il caso degli airbag Takata montati su Citroën

Continua la mobilitazione dei Consumatori sul caso degli airbag difettosi Takata, dopo la campagna di richiamo partita a maggio 2024. Oggi Udicon rende noto di aver avviato un’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori in relazione all’ormai nota questione del richiamo Citroën per gli airbag Takata.

“L’azione – spiega Udicon – ha lo scopo di evitare che la campagna di richiamo continui con le modalità sinora adottate, ritenute insufficienti dal punto di vista della sicurezza, della tempistica e, in generale, della cura del consumatore. Inoltre, l’azione intende garantire che gli automobilisti coinvolti possano accedere a ristori adeguati alle spese sostenute per spostarsi con mezzi alternativi”.

La sicurezza dei consumatori è la priorità. E Udicon, come altre associazioni, ha ricevuto segnalazioni di disagi e ritardi nella gestione delle prenotazioni e delle sostituzioni degli airbag.

“Stellantis deve assumersi la responsabilità di fornire soluzioni concrete e tempestive per i problemi riscontrati dai proprietari dei veicoli coinvolti – afferma Udicon – I consumatori devono essere informati chiaramente e supportati in ogni fase del processo di richiamo e non lasciati soli ad affrontare difficoltà logistiche ed economiche”.

Il caso degli airbag Takata

Sul banco degli imputati ci sono i richiami degli airbag Takata e l’odissea vissuta dagli automobilisti, stretti fra l’impossibilità di usare l’auto – gli utenti denunciano l’indisponibilità, presso i centri assistenza autorizzati, delle componenti necessarie alla riparazione – e i risarcimenti tuttora negati.

Secondo il punto fatto da Federconsumatori qualche giorno fa, a livello mondiale potrebbero essere interessate dai richiami degli airbag oltre 100 milioni di auto.

Fra gli automobilisti che si sono rivolti a Federconsumatori, solo il 22% ha ottenuto a oggi la sostituzione dell’airbag. In maggioranza gli utenti si trovano in attesa della data di appuntamento per la riparazione.

L’azione di richiamo, in Italia, riguarda circa 160 mila airbag Takata e coinvolge non solo Citroën e DS Automobiles ma anche altri marchi automobilistici. In Italia la vicenda degli airbag prodotti dall’azienda giapponese ha assunto rilevanza mediatica a maggio di quest’anno con l’arrivo della comunicazione che notificava a migliaia di persone un difetto nei dispositivi di gonfiaggio dei cuscini salvavita delle automobili di cui sono proprietari. La storia però inizia da lontano. I primi malfunzionamenti degli airbag Takata sono emersi infatti nel 2008 negli Stati Uniti.

