Autovelox, firmato il decreto per l’omologazione

Autovelox, arriva il decreto per la loro omologazione. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha infatti firmato il decreto autovelox, che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. In questo modo, informa il Mit in una nota, “si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l’affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego”.

Il Ministero esprime poi la soddisfazione di Salvini, per il quale “l’obiettivo primario resta quello di garantire la massima sicurezza sulle strade senza però che il controllo si trasformi in pretesto per fare cassa a spese dei cittadini”.

Autovelox, il caso

Si arriva forse a una svolta sul caso degli autovelox e del caos che ne è derivato. La questione autovelox scaturisce dal fatto che omologazione e approvazione sono procedimenti diversi. E la Corte di Cassazione nell’aprile 2024 ha accolto il ricorso di un automobilista su una multa per eccesso di velocità perché l’autovelox non era omologato. Solo pochi giorni fa, le associazioni dei consumatori avevano evidenziato il caos che ancora girava intorno agli autovelox e alla loro omologazione, considerato appunto la nullità, secondo la Cassazione, delle multe elevate da autovelox approvati ma non omologati.

Il provvedimento del Mit ora è arrivato ma “con enorme ritardo” secondo il Codacons.

“I Comuni – commenta a sua volta Assoutenti – non avranno più scuse e se vorranno continuare a utilizzare gli autovelox sul proprio territorio dovranno adeguarsi ai nuovi criteri sull’omologazione indicati dal decreto del Mit”.

Autovelox, multe e contenzioso

“Da aprile 2024, da quando cioè la Cassazione ha stabilito che sono nulle le sanzioni elevate da apparecchi approvati ma non omologati, abbiamo assistito ad un vero e proprio caos in tema di autovelox che ha aperto un enorme contenzioso tra automobilisti ed enti locali facendo venire meno un principio basilare: quello della certezza delle multe – spiega il Codacons – Ribadiamo che chi viola i limiti di velocità e mette in pericolo la vita propria e quella altrui va punito con la massima severità, ma le sanzioni devono essere legittime ed elevate attraverso strumenti che rispettino pienamente le disposizioni del Codice della strada”.

Nel frattempo i proventi delle multe da autovelox sono diminuiti di quasi il 9% nelle grandi città mentre il ritardo del decreto ha avuto effetti, spiega l’associazione, anche sulla sicurezza stradale, perché alcuni apparecchi sono stati spenti per evitare i ricorsi degli automobilisti.

Spiega il presidente Assoutenti Gabriele Melluso: “Ad oggi il 71% degli autovelox installati in Italia e censiti nella apposita piattaforma del Mit risulta fuorilegge sul fronte dell’omologazione, apparecchi che ora potranno seguire la procedura prevista dal decreto e tornare a funzionare nella piena legalità. In particolare per gli autovelox approvati prima del 2017 il decreto prevede test tecnici, taratura e verifiche di funzionalità obbligatori ai fini della validità degli apparecchi: enti locali e produttori, se già in possesso della documentazione richiesta dal decreto, potranno seguire una procedura semplificata, inviando i documenti integrativi al Mit, il quale entro 60 giorni dovrà esprimersi e dare il via libera all’omologazione”.