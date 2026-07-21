Piano Estate Sicura 2026, Anas: stop a oltre mille cantieri

Scatta il piano Estate Sicura 2026 dell’Anas, con la sospensione di oltre mille cantieri lungo il territorio nazionale e la mobilitazione del personale per il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Partono anche le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, rivolte ai cittadini, per sensibilizzare gli automobilisti alla guida sicura e consapevole, per il salvataggio degli animali e per campagne di sicurezza antincendio.

Oltre 440 milioni di spostamenti

In vista degli spostamenti estivi, l’Anas potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dunque dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

“Nell’ambito del Piano Estate sicura 2026 – ha detto l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo così a rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri”.

“La sicurezza stradale, tuttavia, non dipende solo dalla qualità delle infrastrutture. Strade moderne, monitorate e ben mantenute rappresentano un elemento fondamentale, ma il primo presidio di sicurezza resta sempre il comportamento di ciascun utente della strada – mette in rilievo Claudio Andrea Gemme – rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida, non mettersi al volante in condizioni psicofisiche non idonee e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione sono comportamenti essenziali per prevenire gli incidenti e tutelare la propria vita e quella degli altri”.

Quando sei alla guida, tutto può aspettare

Fra le campagne sulla sicurezza stradale, nei giorni scorsi è stato lanciato lo spot “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato.

Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da un cast di rilievo nazionale: Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi. La raccomandazione principale è il no senza eccezioni alle distrazioni alla guida e ai comportamenti pericolosi. “L’obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni viaggio si concluda in sicurezza – ha spiegato Gemme – Perché la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa che nasce dall’incontro tra infrastrutture efficienti, tecnologie innovative e comportamenti consapevoli da parte di ciascun utente”.

Animali: non abbandonare una parte di te

La sicurezza sulle strade deve riguardare anche gli animali che si trovano in pericolo o che vengono abbandonati sulle autostrade e sulle strade, un’emergenza che purtroppo si rinnova a ogni estate e rappresenta un crimine contro gli amici a quattro zampe e un pericolo per la sicurezza di chi è in viaggio.

Anas salva, in media, un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito e ucciso. La campagna di quest’anno si chiama “Non abbandonare una parte di te”. Mostra un volto diviso in due metà speculari: umana e animale. Cane e gatto. Il claim rafforza il messaggio trasformando l’abbandono in una riflessione personale e collettiva: non solo rispetto degli animali e delle regole, ma consapevolezza che ogni gesto può avere conseguenze irreversibili.

Anas è poi impegnata nelle campagne di sicurezza contro gli incendi causati dalle sigarette accese e lanciate dal finestrino – con il claim “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.

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