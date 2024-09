Sicurezza stradale, Asaps: strage silenziosa di pedoni, nel 2024 già oltre 270 vittime

Ogni ora in Italia vengono investiti due pedoni. Nel 2023 ci sono stati 485 decessi fra i pedoni sulle strade d’Italia, 175 di questi per investimenti sulle strisce pedonali. A Roma muore un pedone ogni settimana. Il rapporto Asaps sugli incidenti con i pedoni

Dal primo gennaio ai primi di settembre di quest’anno sono morti oltre 270 pedoni sulle strade d’Italia. Mentre lo scorso anno c’è stato un peggioramento del numero di feriti e incidenti con il coinvolgimento dei pedoni, gli utenti più deboli della strada, e lo stesso numero di vittime del 2022. Nel 2023 ci sono stati 485 decessi con una vera strage silenziosa che assume contorni allarmanti se si guarda alle vittime: ogni ora in Italia vengono investiti due pedoni; delle vittime, ben 175 decessi sono avvenuti sulle strisce pedonali, che invece dovrebbero essere uno spazio sicuro. Ci sono 54 pedoni feriti ogni giorno in Italia. A Roma, che ormai è un caso a se per drammaticità, muore un pedone ogni settimana.

Il focus viene dal 7° Rapporto annuale sull’incidentalità con il coinvolgimento dei pedoni in Italia, realizzato dall’Asaps (Associazione sostenitori amici della Polizia stradale) grazie ai dati Istat dell’anno 2023. Nel 2023 i dati peggiorano per numero di feriti e numero di sinistri con mentre rimangono stabili rispetto al 2022 nel numero complessivo di decessi.

La strage di pedoni sulle strade d’Italia

Nel 2023 sono avvenuti 18.483 investimenti di pedoni, in aumento rispetto al 2022 (17.765) e al 2021 (17.164): sono 50 investimenti al giorno, 2 l’ora, in cui sono morte 485 persone (314 uomini e 171 donne). Il dato è lo stesso del 2022 quando vi era stato un aumento del 3% rispetto al 2021 e +18,6% rispetto al 2020 con 409 vittime, mentre diminuiscono del 9,2% rispetto al 2019, pre Covid, quanto le vittime sono state 534.

Se si allarga lo sguardo emerge poi che in Italia tra il 1991 e il 2023 sono morti 24.420 pedoni e ne sono rimasti feriti ben 627.330 – un numero pari all’intera popolazione di Palermo.

I pedoni feriti nel 2023 sono stati 19.691 , in aumento rispetto ai 19.062 dell’anno 2022 e nettamente di più rispetto a 16.693 del 2021. In pratica ogni giorno ci sono 54 pedoni feriti sulle strade d’Italia.

Pedoni a rischio sulle strisce pedonali

E quali sono i luoghi più a rischio per i pedoni? L’analisi Asaps evidenzia che il pericolo corre sulle strisce pedonali, dove invece i passanti dovrebbero essere più al sicuro. I pedoni vengono investiti sul marciapiede (29 decessi in 782 incidenti), mentre camminano regolarmente sul margine della carreggiata (25 decessi in 825 incidenti), mentre lavorano sulla carreggiata protetti da apposito segnale (5 decessi e 25 sinistri) ma soprattutto sono spesso investiti sugli attraversamenti pedonali, sia protetti da semaforo sia non protetti ma segnalati: ci sono stati qui 8.276 investimenti con 175 decessi, 156 in ambito urbano e 19 in ambito extraurbano.

Di chi è la responsabilità? Complessivamente gli investimenti in cui il responsabile è stato il conducente del veicolo sono stati 9.958 con 229 decessi, di cui 193 in ambito urbano e 36 in area extraurbana. Ma non bisogna dimenticare come anche i pedoni siano sottoposti alle norme del Codice della Strada: gli incidenti provocati dai loro comportamenti irregolari sono stati 3.990 con 107 decessi e oltre 3.855 feriti. In 2.322 casi il pedone attraversava la strada irregolarmente, in 642 incidenti camminava in mezzo alla carreggiata, in 514 occasioni veniva fuori improvvisamente da dietro un veicolo in sosta o fermata, in 291 situazioni il pedone attraversava al passaggio pedonale non rispettando i segnali. I casi in cui la responsabilità è stata assegnata sia al conducente che al pedone si attesta a 1.770, con 86 decessi.

Pedoni: giovani e anziani a rischio

Un altro dato allarmante, e che deve far riflettere, è che i più a rischio sono giovani e anziani.

Nel 2023 sono stati 12 i giovani sotto i 18 anni morti in Italia nel 2023 e quattro avevano meno di 5 anni; i feriti sotto i 18 anni sono 2.498, di cui 442 con meno di 5 anni.

“Dati preoccupanti, a dimostrazione che non riusciamo a tutelare i più piccoli che non riescono certamente ad essere autonomi”, commenta l’Asaps.

A rischio anche le persone più anziane. Fra gli over 65 il numero di incidenti gravi aumenta e arriva a causare 314 decessi nel 2023. In pratica due pedoni su tre sono ultra65enni che perdono la vita, molto spesso attraversando una strada, “persone che hanno riflessi meno pronti e con un passo meno veloce di utenti più giovani – prosegue Asaprs – ma che necessitano di maggiore tutela, anche con norme specifiche”.

Pedoni a rischio, il caso Roma: 55 vittime nel 2023 e record di feriti

C’è poi il capitolo delle grandi città, nelle quali si contano 6.163 investimenti di pedoni nelle grandi città nel 2023. Nel dettaglio sono stati 1.959 a Roma, 1.124 a Milano, 577 a Genova, 442 a Torino, 389 a Napoli, 313 a Bologna, 216 a Palermo, 195 a Bari, 161 a Catania, 146 a Trieste, 128 a Verona, 77 a Messina, 71 a Venezia.

Il focus sulla Capitale è poi allarmante. “Roma è un caso a sé”, spiega l’Asaps: nel 2023 supera i dati pre-pandemia con 55 decessi di pedoni sulle sue strade (erano stati 44 nel 2022, mentre nel 2021 erano state 32 le croci sulle strade romane). Sempre nella Capitale 33 vittime su 55 hanno più di 65 anni, una vera strage di anziani. Roma ha anche il record di feriti con 2.106 persone che sono ricorse alle cure dei medici (in aumento rispetto al 2022 e al 2021). In pratica ogni giorno ci sono 6 pedoni che vengono feriti camminando per le vie di Roma.

“Serve un cambio di mentalità alla guida, perché siamo tutti pedoni”

«ASAPS con l’annuale Rapporto sui decessi tra gli utenti più vulnerabili vuole evidenziare all’opinione pubblica questa “strage silenziosa” sulle strade italiane – afferma il presidente Asaps Giordano Biserni – Nell’elaborare il “7° Rapporto sui sinistri con il coinvolgimento di pedoni” abbiamo constatato un aumento di molti dati, e ci impressiona che il numero di decessi sia rimasto lo stesso tra il 2022 e il 2023. Possibile che non si possa migliorare?»

Il rapporto, prosegue Biserni, «è l’ennesimo campanello d’allarme per tutti, per le istituzioni, il Governo, i parlamentari, gli enti proprietari strade che devono investire seriamente nelle infrastrutture, così come sul miglioramento della segnaletica luminosa agli attraversamenti pedonali, in alcune parti d’Italia totalmente assente o non manutenuta correttamente. Grave è l’aumento dei sinistri mortali nelle grandi città, con i dati di Roma, ormai spaventosi. Vogliamo ribadire il concetto che l’attraversamento pedonale in Italia è terra di conquista per i più indisciplinati che non rallentano neppure di fronte agli anziani che rimangono vittime sei volte su dieci».

L’Osservatorio Pedoni 2024 dell’Asaps, che conta le vittime in tempo reale fra i pedoni, denuncia che dal 1° gennaio all’8 settembre 2024 ci sono già state oltre 270 vittime.

Conclude Biserni: «Serve un reale cambio di mentalità alla guida, perché siamo tutti pedoni».

