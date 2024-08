Sicurezza stradale, la campagna 2024 di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato: “La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo”

“La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” è il messaggio della nuova campagna per la sicurezza stradale avviata per l’estate 2024 da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia

Sicurezza stradale, la campagna 2024 di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato (Credit Polizia-Autostrade per l'Italia)

Al via in questa estate 2024 la nuova campagna per la sicurezza stradale promossa da Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia.

“Guida in sicurezza, perché la strada ti ricongiunge ai tuoi affetti e alle tue passioni per farti godere appieno la vita”: è l’invito della campagna, che in occasione delle vacanze estive e dell’alto flusso di traffico previsto sulle strade e sulle autostrade vuole sensibilizzare viaggiatori e automobilisti sulla sicurezza stradale. Ci vogliono forza di volontà, determinazione e responsabilità nel perseguire i propri obiettivi e lo stesso accade (deve accadere) quando ci si mette alla guida.

“La strada è il filo che ci lega a ciò che amiamo” è dunque il messaggio della campagna per la sicurezza stradale e dei protagonisti dell’iniziativa, che dal 15 luglio sta accompagnando milioni di utenti in viaggio lungo le strade ed autostrade d’Italia per ricordare quanto sia importante adottare comportamenti alla guida corretti e responsabili.

I testimonial della campagna per la sicurezza stradale

Testimonial per l’estate 2024 oltre ad Ambra Sabatini, campionessa paralimpica detentrice del record del mondo e testimonial di Autostrade per l’Italia dal 2022, anche la conduttrice radiofonica Laura Antonini e il cantautore Daniele De Gregori.

Gli ambasciatori della campagna ricordano che, anche alla guida, servono determinazione e responsabilità, perché l’uso non corretto dello smartphone, l’eccesso di velocità e il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti sono tra le principali cause di incidentalità.

Le attività sulle autostrade: controlli e promozione della sicurezza stradale

La cooperazione tra Polizia di Stato e Gruppo ASPI si consolida quotidianamente lungo tutta la rete autostradale, con particolare attenzione in occasione degli incrementi dei flussi di traffico che caratterizzano l’esodo estivo, attraverso un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale denominata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale”.

Dal 31 luglio al 4 settembre 2024, l’attività di controllo della Polizia Stradale vedrà anche l’impiego di laboratori mobili per verificare le condizioni psico-fisiche dei conducenti, direttamente su strada, e sanzionare quanti si metteranno alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Oltre ai controlli, ci sarà un’azione di sensibilizzazione e prossimità della Polizia Stradale nei fine settimana di agosto in quattro aree di servizio con un alto numero di presenze – A14-la Pioppa Ovest (BO); A1-Prenestina Ovest (RM); A1-Casilina Est (FR); A1-Secchia Est (MO). Ci sarà un punto di contatto per gli utenti e gli automobilisti, con il Pullman ed il Camper Azzurro della Polizia di Stato, le moto della Polizia Stradale e dei gazebo, con la presenza di operatori di Autostrade per l’Italia S.p.A. e di personale paramedico. Presso le postazioni sanitarie sarà possibile effettuare un “check-up sanitario” per controlli sulle condizioni fisiche (come temperatura, pressione sanguigna, ecc.).

In viaggio, prima e dopo

Ci sono accorgimenti semplici ma fondamentali da seguire prima di mettersi in viaggio e durante il percorso.

A chi si mette in viaggio, la campagna per la sicurezza stradale raccomanda di:

verificare l’efficienza del veicolo prima della partenza;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi, non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali, che non interferisca con la guida;

evitare pasti abbondanti e alcool;

essere riposati prima del viaggio e fare soste frequenti.

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.

Durante il viaggio l’attenzione non deve mai venire meno.

Guidare con consapevolezza significa dunque moderare la velocità e tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”; non distrarsi alla guida con lo smartphone o la radio; mantenere la distanza di sicurezza; non impegnare mai la corsia di emergenza e, sulle autostrade a tre o più corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

