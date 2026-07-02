Alta Velocità, al via il Frecciarossa Lecce-Bari-Napoli

Al via il nuovo collegamento Alta Velocità verso Sud. Arriva infatti il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli di Trenitalia sulla linea AV/AC Napoli-Bari. Il servizio, spiega FS News, collega Puglia e Campania senza cambi, grazie all’attivazione della Variante Cancello, e riduce progressivamente i tempi di viaggio tra i territori attraversati. La tratta Napoli-Cancello comprende oltre 15 chilometri di nuova linea a doppio binario e favorisce l’interscambio nella stazione di Napoli Afragola con l’AV Napoli-Roma, la futura rete Circumvesuviana e il traffico regionale Napoli-Caserta-Cassino.

I tempi di viaggio

«Questo nuovo collegamento consente di raggiungere Napoli da Bari in circa tre ore e mezza – ha detto alla presentazione in anteprima a Bari Centrale Simone Gorini, direttore Alta Velocità di Trenitalia – Una prima fase rispetto ai lavori che riduce gradualmente i tempi di percorrenza fra le due città. Trenitalia si farà trovare pronta con i suoi treni Frecciarossa grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e diversificata parallelamente alle prossime attivazioni infrastrutturali».

Il nuovo collegamento parte ogni mattina da Napoli Centrale alle 6.45 e arriva fino a Lecce; in senso opposto, la partenza da Lecce è alle 18.10. Il treno ferma a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. I tempi di percorrenza saranno di circa tre ore e mezza tra Bari e Napoli e di circa cinque ore tra Lecce e Napoli. Con il lotto Napoli-Cancello salgono a 55 i km di nuova AV operativi sulla Napoli-Bari. In questo percorso, spiega FS News, crescerà anche il ruolo della stazione di Napoli Afragola, che per Trenitalia “rafforza così il proprio ruolo di hub di interscambio tra Alta Velocità, servizi regionali e mobilità su gomma”.

Adoc: sia il primo passo per ridurre il gap verso Sud

“Auspichiamo che la tabella di marcia venga mantenuta perché le nuove stazioni che l’Alta velocità coprirà sono davvero rilevanti – ha commentato la presidente Adoc Anna Rea – Sono importanti, infatti, dal punto di vista turistico, poiché la Campania è una Regione che attrae un numero elevato di visitatori, ma è anche un polo strategico, questo ridurrebbe di molto il traffico su strada in una zona d’Italia con molti pendolari che è stata anche terra d’emigrazione. Ci auguriamo che sia un primo passo verso la riduzione del secolare gap di servizi creatosi tra il Sud e il resto del paese e sia il prodromo di una ulteriore implementazione dei trasporti che copra anche l’altra parte del Mezzogiorno, dalla Basilicata, alla Calabria, fino alla Sicilia”.

Adoc ha poi rinnovato la richiesta di attivare un Tavolo fra Ferrovie dello Stato, Trenitalia e associazioni dei consumatori “visto che stiamo di fronte – spiega Rea – ad un’importante stazione, come quella di Afragola, che è di grande potenzialità ma al momento è una cattedrale nel deserto, sprovvista ancora dei servizi più essenziali, primo fra tutti la gestione del parcheggio, per non parlare dei servizi di navetta”.

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