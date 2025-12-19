Auto elettriche, Antitrust: informazioni più chiare sull’autonomia delle batterie

L’Antitrust ha chiuso con impegni le istruttorie avviate verso Stellantis Europe, Tesla Italy, BYD Industria Italia e Volkswagen Group Italia: daranno informazioni più chiare sull’autonomia di percorrenza delle auto elettriche e sulle batterie

Le case automobilistiche si impegnano a dare informazioni più chiare e complete sull’autonomia di percorrenza delle auto elettriche, sulla perdita di capacità delle batterie e sulla garanzia convenzionale. Sui loro siti internet ci sarà anche uno strumento di simulazione dell’autonomia dei veicoli che permetterà ai consumatori di confrontare auto della stessa fascia presenti sul mercato.

Auto elettriche, gli impegni

L’Antitrust ha concluso con una serie di impegni le istruttorie avviate nei confronti di Stellantis Europe, Tesla Italy, BYD Industria Italia e Volkswagen Group Italia. Le istruttorie facevano riferimento all’adeguatezza e alla trasparenza delle informazioni pubblicizzate sulla autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità delle batterie e sulle limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie.

In particolare, si legge in una nota, “grazie agli impegni resi vincolanti dall’Autorità, i siti web delle società saranno rivisti e rinnovati nella loro struttura in modo che le informazioni su autonomia chilometrica dei veicoli elettrici (non limitate alla mera indicazione di un valore teorico), sui fattori che la influenzano, sulla perdita della capacità di carica della batteria e sulle condizioni e limitazioni di operabilità della relativa garanzia convenzionale siano presentati in maniera chiara, completa e in un’unica sezione dedicata. Il consumatore avrà, quindi, la possibilità di disporre subito di informazioni relative alle caratteristiche principali dei veicoli elettrici”.

L’autonomia delle auto

Verrà poi inserito uno strumento di simulazione dell’autonomia delle auto elettriche, che terrà conto anche delle modalità d’uso che su questa incidono, permettendo dunque un confronto migliore fra auto delle stessa fascia per il consumatore.

Sarà anche possibile ottenere una quantificazione, seppur indicativa, dei principali fattori che influenzano l’autonomia effettiva di un veicolo elettrico e il degrado della batteria nel tempo.

Infine, verranno inserite informazioni complete e dettagliate sul mantenimento della capacità di carica della batteria (State of Health) ai fini della garanzia convenzionale e sulle condizioni e limitazioni di operatività della stessa. Gli impegni (Qui tutti i testi) dovranno essere attuati entro 120 giorni. Inoltre, Stellantis, BYD e Volkswagen assicureranno un miglioramento nel livello di efficienza della batteria dei veicoli elettrici commercializzati, prevedendo, nell’ambito della garanzia convenzionale, un aumento della soglia dello State of Health della batteria a beneficio dei consumatori.

Codacons: serviva sanzione

Per il Codacons però servivano sanzioni.

“Bene gli impegni assunti per il futuro dai costruttori, ma questi non bastano certo a sanare gli errori del passato – spiega il Codacons – In tema di auto elettriche, ricariche, autonomia delle batterie e chilometri percorribili le informazioni rilasciate ai consumatori sono risultate troppo spesso poco trasparenti se non addirittura ingannevoli. Indicazioni errate o poco chiare su aspetti che sono alla base delle scelte d’acquisto dei consumatori hanno alterato le decisioni dei consumatori, creando un danno economico evidente.Per tale motivo, pur ritenendo importanti gli impegni assunti dai costruttori e la maggiore trasparenza che sarà garantita agli utenti, riteniamo errata la decisione di chiudere l’intera indagine senza elevare alcuna sanzione per le pratiche scorrette contestate dall’Antitrust”.