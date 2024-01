Auto elettriche: efficienza ,autonomia e consumi a “Dove arrivo con…”

Quanto consumano le auto elettriche? E fin dove arrivano con una ricarica? Sono queste alcune domande che si pone il consumatore prima di acquistare un’auto elettrica e a cui risponde la prova “Dove arrivo con…” organizzata oggi a Roma sul Grande Raccordo Anulare dalle testate Motor1.com e InsideEVs.

Una delle decisioni che almeno una volta ognuno di noi si è trovato ad affrontare è stata la scelta dell’auto. Molti valutano sempre più spesso l’acquisto di un’auto elettrica perché fa bene al pianeta e al portafogli. Tuttavia, tanti consumatori si chiedono se effettivamente valga la pena comprare questo tipo di autovettura. A far riflettere gli acquirenti sono la mobilità urbana, l’autonomia dei veicoli elettrici e la ricarica della batteria.

La maggior parte delle case automobilistiche dichiara un’autonomia media dei veicoli elettrici pari a 300-400Km (fonte Sorgenia). Per quanto riguarda la ricarica della batteria, gli accumulatori delle auto elettriche si ricaricano con colonnine residenziali (dispositivi installati in garage o altri spazi della casa) o in colonnine pubbliche. Purtroppo, in Italia ci sono 47.228 colonnine di ricarica (tra colonnine a corrente alternata e quelle a corrente continua) ma oltre il 20% di queste non sono utilizzabili.

Sul podio la Tesla Model 3

Per questo oggi si è svolta la nuova edizione “Dove arrivo con…”,la più grande prova organizzata in Europa di vetture elettriche guidate in condizioni nomali. Motor1.com e InsideEVs.it hanno messo a confronto 11 nuove autovetture sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

«L’obiettivo della prova è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle variabili che determinano l’autonomia, l’efficienza e i costi di viaggio delle auto elettriche e monitorare, attraverso questi parametri, l’evoluzione tecnologica dei prodotti oggi disponibili sul mercato» spiega il Direttore di Motor1.com e InsideEVs.it Alessandro Lago. I risultati raggiunti dalle 11 autovetture sono interessanti. Rispetto all’anno scorso, è cresciuta l’autonomia media delle auto testate. A raggiungere le performance migliori è la Tesla Model 3 con un’autonomia di 498 km, 15,1 kWh/100 km e un costo pari a €10 /100 Km. Bene anche la BMWi5 con 489 km, 16,6kWh a un costo di €11/100 km.

di Sofia Cimorelli

