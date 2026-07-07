Autonoleggio, Movimento Consumatori: respinto l’appello di Sicily by Car

La Corte d’Appello ha respinto l’appello di Sicily by Car, confermando la decisione del tribunale di Bolzano del giugno 2024: le penali di autonoleggio sono eccessive rispetto ai costi sostenuti dalla società per gestire la notifica delle sanzioni

Le penali di autonoleggio di Sicily by Car sono eccessive. E la società potrebbe dover restituire circa 40 milioni di euro di penali incassate in circa dieci anni. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con una sentenza pubblicata il 2 luglio 2026, ha respinto l’appello di Sicily by Car, confermando la decisione del tribunale di Bolzano del 17 giugno 2024. Il tribunale, accogliendo la domanda di Movimento Consumatori, ha dichiarato vessatoria la penale di 50 euro più Iva applicata ai clienti in caso di multe per violazioni del Codice della strada o di mancato pagamento dei pedaggi.

Penale eccessiva

Il tribunale aveva infatti accertato “la vessatorietà della penale presente nel contratto di Sicily by Car che è imposta al consumatore in caso di sanzioni notificate alla società per infrazione del Codice della strada e per mancato pagamento di pedaggi”, ritenendola vessatoria perché “di importo eccessivo (50 euro), considerato che la gestione delle sanzioni e dei costi è di circa 3 euro per multa”.

La Corte d’Appello, rende noto Movimento Consumatori, ha confermato che la penale è eccessiva rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalla società di autonoleggio per gestire la notifica delle sanzioni (costo compreso tra 3 e 7 euro per ciascuna multa, a fronte di una penale da 10 a 20 volte superiore).

Movimento Consumatori proseguirà ora la class action per ottenere la condanna di Sicily by Car al rimborso di queste penali applicate ai clienti. MC ritiene che il danno complessivo per i consumatori potrebbe essere stimato in circa 40 milioni di euro per gli ultimi 10 anni. Nel 2018-2019, Sicily by Car ha incassato per la gestione delle multe rispettivamente 4,4 milioni e 4,2 milioni di euro, ridottisi dal 2020 per la pandemia a 2,3 milioni all’anno.

“La decisione della Corte d’Appello – ha detto Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio legale MC – è estremamente importante, perché conferma che i contratti di autonoleggio impongono costi che i clienti non riescono a valutare quando confrontano le tariffe giornaliere offerte dai diversi operatori. La Corte ha chiarito che si tratta di penali, camuffate da corrispettivi per servizi non richiesti, il cui importo è sproporzionato rispetto ai costi sostenuti da Sicily by Car per la gestione delle multe. L’eliminazione di questi addebiti contribuirà a rendere più trasparente il prezzo giornaliero del noleggio. MC invita la società ad avviare una procedura di conciliazione per restituire immediatamente tutte le penali pagate. In caso contrario, l’associazione proseguirà la class action contro la società, affinché i consumatori possano ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate”.

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