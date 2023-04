Autorità Trasporti, attiva da oggi la piattaforma ConciliaWeb per la conciliazione

È attiva da oggi, attraverso il sito internet dell’Autorità, la piattaforma «ConciliaWeb», lo strumento telematico adottato dall’Autorità dei trasporti per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) tra utenti e operatori economici dei servizi di trasporto. ConciliaWeb permette di risolvere attraverso la conciliazione le controversie tra utenti e operatori economici, permettendo un abbattimento dei tempi e dei costi dei contenziosi.

Al via ConciliaWeb

La disciplina delle procedure ADR adottata dall’Autorità dei trasporti, informa una nota, prevede che, prima di rivolgersi al giudice, occorrerà tentare la conciliazione dinanzi al “Servizio Conciliazioni” ART, oppure, in alternativa, alle Camere di Commercio aderenti alla Convenzione ART-Unioncamere, o ad altro organismo ADR ai sensi del Codice del consumo.

La competenza dell’Autorità per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e soggetti economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, si estende anche ai servizi di trasporto aereo passeggeri, ferme restando, a legislazione vigente, le funzioni sanzionatori esercitate dall’ENAC. Per i settori del trasporto ferroviario, con autobus e marittimo, resta ferma la possibilità di presentare reclami di seconda istanza all’Autorità, ai fini dell’esercizio dei suoi poteri sanzionatori per le violazioni da parte dei vettori ai Regolamenti comunitari in materia di tutela dei diritti degli utenti.

È in pieno svolgimento, infine, l’accreditamento alla piattaforma «ConciliaWeb» da parte degli operatori economici del settore e delle associazioni dei consumatori. Tale processo, spiega l’Autorità, contribuirà a rendere ancora più veloce ed efficace l’utilizzo di «ConciliaWeb» da parte degli utenti.

ConciliaWeb, come funziona

Tramite la piattaforma ConciliaWeb, l’utente può presentare, in prima persona o tramite un proprio delegato (una qualsiasi persona fisica di fiducia, un’associazione di consumatori, un ente esponenziale, un avvocato), istanze di conciliazione per risolvere determinate controversie relative a viaggi in treno, nave, autobus e aereo.

Si può accedere alla piattaforma solo attraverso SPID o CIE. Per gli utenti stranieri o non residenti in Italia, è possibile accedere al servizio tramite registrazione on-line, inserendo indirizzo email e documento di identità.

Prima di richiedere una conciliazione, è necessario essersi rivolti all’operatore economico con un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo e aver atteso la risposta per almeno 30 giorni. L’istanza di conciliazione deve essere presentata entro un anno dal reclamo o dalla richiesta di rimborso o indennizzo.

Qui l’elenco dei disservizi per cui è possibile richiedere una conciliazione.

