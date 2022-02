Benzina e diesel, il caro carburanti pesa 400 euro l’anno a famiglia

Continuano a correre i prezzi di benzina e diesel. Il caro carburanti porta maggiori costi per le famiglie stimati in 400 euro l’anno

Continuano a correre i prezzi di benzina e diesel. C’è poco da fare per i consumatori alle prese con nuovi rialzi alla pompa che portano un aumento complessivo di circa 400 euro l’anno a famiglia per il rifornimento.

Secondo i dati settimanali del Ministero della Transizione ecologica, riportati dai Consumatori, la benzina, in modalità self service, arriva a 1,850 euro al litro, il gasolio a 1,722 euro al litro.

Da fine dicembre dello scorso anno un litro di benzina e di gasolio sono aumentati di circa 13 centesimi. In un anno, da febbraio 2021 a oggi, l’aumento percentuale è superiore di molto al 20%.

Benzina e diesel, un pieno costa 16 euro in più rispetto al 2021

«I nuovi rialzi dei carburanti alla pompa determinano maggiori costi per i rifornimenti pari a +400 euro annui a famiglia, e hanno effetti diretti sui prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti», afferma Assoutenti, commentando i dati settimanali forniti oggi dal Mite.

«Oggi un litro di benzina costa il 21,9% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio vola al 23,9% – dice il presidente Furio Truzzi – Questo significa che un pieno costa in media 16,6 euro in più rispetto al 2021, con un aggravio di spesa di circa 400 euro a famiglia. A tali effetti diretti occorre aggiungere quelli indiretti sui prezzi al dettaglio, considerato che in Italia l’85% della merce viaggia su gomma».

L’associazione chiede al Governo di «convocare al più presto le associazioni dei consumatori allo scopo di studiare provvedimenti volti a contrastare il caro-benzina, partendo dall’indispensabile sterilizzazione dell’Iva e da una riduzione del peso delle accise, misura che oramai sembra non più rinviabile».

Benzina, dall’inizio dell’anno +6,52 euro per un pieno

Dall’inizio dell’anno, calcola l’Unione Nazionale Consumatori, un pieno di benzina costa 6,52 euro in più, un litro di gasolio quasi 7 euro.

«La corsa dei prezzi dei carburanti è ormai inarrestabile – spiega il presidente UNC Massimiliano Dona – Dall’inizio dell’anno, in poco più di un mese e mezzo, un litro di benzina è rincarato di 13 cent, +7,6%, pari a 6 euro e 52 cent per un pieno di 50 litri, 156 euro su base annua, un litro di gasolio è aumentato di oltre 13 cent, +8,6%, 6 euro e 85 cent a rifornimento, equivalenti a 164 euro annui».

In un anno esatto, da febbraio 2021, «un pieno da 50 litri costa 16 euro e 57 cent in più sia per la benzina che per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 21,8% e del 23,8%. Una stangata, su base annua, pari a 398 euro sia per la benzina che per il gasolio».

L’UNC chiede che le accise vengano ridotte di almeno 20 centesimi per raffreddare i prezzi, che al pari di quelli dell’energia stanno facendo decollare l’inflazione e incidono sui costi di trasporto.

