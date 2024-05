Biglietto digitale regionale, incontro fra Trenitalia e Consumatori

Incontro fra Trenitalia e associazioni dei consumatori sul check-in del biglietto digitale regionale, con l’obiettivo di “migliorare l’esperienza di viaggio”. E l’annuncio che si è al lavoro sul check-in automatico del biglietto alla partenza del treno.

Biglietto digitale regionale, di cosa si tratta

Il biglietto digitale regionale è presentato da Trenitalia come una soluzione che permette al viaggiatore di gestire direttamente il viaggio attraverso la novità del check-in e che permette di fare un numero illimitato di cambi di data e ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio.

Non sono mancate le polemiche per l’iniziativa. Come racconta Wired, a più di sei mesi dall’introduzione sono arrivare le prime multe (perché per rendere valido il biglietto bisogna fare il check-in prima della partenza programmata del treno, accedendo direttamente dall’area “I miei viaggi” nella APP o sul sito di Trenitalia oppure aprendo il link presente nella e-mail o SMS ricevuto, e selezionare “check-in”). Scrive Wired: “La questione ha sollevato diversi dubbi non solo tra i pendolari ma anche tra esperti del digitale: in molti, infatti, si chiedono se la novità non vada a peggiorare l’esperienza di viaggio, in particolare per quella fetta di passeggeri che ha meno dimestichezza con il mezzo tecnologico”.

Biglietto digitale regionale, Trenitalia incontra i Consumatori

Si è dunque svolto in questi giorni un incontro fra la direzione Regionale di Trenitalia e le associazioni dei consumatori riguardo al biglietto digitale regionale. Al centro dei temi affrontati, spiega una nota di Trenitalia, ci sono diversi argomenti: “il percorso volto a migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti con il check-in online; i benefici dell’utilizzo del biglietto digitale regionale; la tutela dei passeggeri che rispettano le norme vigenti; i futuri sviluppi della validazione automatica del biglietto, prevista entro il mese di ottobre”.

Trenitalia, si legge nella nota, ha sottolineato che “il biglietto digitale regionale è nato per semplificare l’esperienza di viaggio garantendo maggiore flessibilità rispetto al passato, grazie al numero illimitato di cambi (sia di data che ora) fino alle 23:59 del giorno precedente la data del viaggio e un numero illimitato di cambi treno fino al termine del giorno del viaggio, se non ancora effettuato il check-in. L’identificazione dell’esatto treno scelto per viaggiare, mediante la rapida operazione di check-in assimilabile alla validazione del biglietto cartaceo con il vantaggio che lo smartphone è già in tasca, oltre a rappresentare un valido strumento per evitare l’elusione, costituisce il presupposto per l’introduzione di una serie di ulteriori vantaggi per il passeggero, come l’informazione dedicata in corso di viaggio, l’assistenza personalizzata e successivamente anche l’erogazione automatica dell’indennità per ritardo”.

Nell’incontro con i consumatori è stato ribadito che “in caso di impossibilità a fare il check-in del biglietto, i passeggeri sono tenuti ad avvisare il capotreno appena saliti a bordo. La mancata validazione o comunicazione al capotreno determinerà una sanzione di 5 euro”.

Si sta inoltre lavorando per far sì che entro ottobre parta l’attivazione automatica, ovvero il check-in automatico del biglietto alla partenza del treno.

“Prosegue così il percorso di dialogo tra Trenitalia e le associazioni dei consumatori, volto a rafforzare l’informazione a beneficio di passeggeri e cittadini”, sottolinea Trenitalia.

All’incontro erano presenti ACU; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assoutenti; Casa del Consumatore; Cittadinanzattiva; CTCU; Codacons; Codici; Confconsumatori; Federconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa Del Cittadino; Udicon; Unione Nazionale Consumatori.

