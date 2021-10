Blue Panorama, da oggi stop ai voli

Da oggi stop ai voli per Blue Panorama. La compagnia ha notificato all’Enac la sospensione dell’attività commerciale per la crisi legata al Covid. Assoutenti: “Subito garanzie su rimborsi e indennizzi in favore dei viaggiatori”

Niente più voli per Blue Panorama. Ed ennesima tegola sul settore del trasporto aereo. A partire da oggi, infatti, gli aerei Blue Panorama rimarranno a terra. La compagnia ha infatti notificato all’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) la sospensione dell’attività commerciale a seguito della crisi legata alla pandemia da Covid-19.

Enac: sospensione attività commerciale per Blue Panorama

La nota dell’Enac è di ieri e dice che la compagna Blue Panorama «ha notificato la sospensione dell’attività commerciale a partire da domani, 28 ottobre 2021, a seguito della crisi del settore conseguente alla pandemia da COVID-19».

«La decisione del vettore – spiega ancora l’Enac- fa seguito al procedimento avviato dall’Enac il 22 ottobre u.s., per la sospensione del Certificato di Operatore Aereo (COA) e della Licenza di Trasporto Aereo, correlato alla richiesta di chiarimenti sulle carenze di natura finanziaria riscontrate nella società, ma che non hanno comunque mai avuto impatti sulla sicurezza del volo».

L’Enac sta dunque sospendendo il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio di trasporto aereo di Blue Panorama. E «nell’invitare i passeggeri in possesso di biglietti emessi dal vettore Blue Panorama a contattare la compagnia aerea per ogni informazione, continuerà a seguire nei prossimi giorni gli sviluppi della situazione a tutela dell’interesse pubblico e dei passeggeri».

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, lo stop ai voli per Blue Panorama sarebbe determinato dal ritardo nell’erogazione dei ristori anti-Covid unito al calo dei passeggeri e alle restrizioni nelle aree di vacanza extra europee.

Assoutenti: tutelare i diritti dei passeggeri

E i viaggiatori? Assoutenti segnala nuovi guai per chi aveva acquistato biglietti aerei con Blue Panorama per voli da fare nelle prossime settimane.

«Ancora una volta gli utenti sono coinvolti nella crisi finanziaria di una compagnia aerea e rischiano di perdere i soldi versati per l’acquisto dei biglietti – dice il presidente Assoutenti Furio Truzzi – L’Enac e il Governo devono intervenire con urgenza per tutelare i diritti di chi si ritrova in mano titoli di viaggio per voli annullati, e perché ai passeggeri coinvolti sia assicurato non solo il rimborso del biglietto, ma anche la compensazione pecuniaria prevista dalle leggi europee in caso di cancellazione del volo».

L’associazione offre assistenza ai cittadini coinvolti nello stop di Blue Panorama. Gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo nessunoescluso@assoutenti.it o contattare la linea whatsapp 3517353200.