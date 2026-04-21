Cancellazione voli e jet fuel, Ue: diritto a compensazione finché non ci sono circostanze straordinarie

Commissario Ue ai trasporti: “Finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni”. S’impone il tema della cancellazione dei voli, del jet fuel e degli alti costi dei carburanti

Si dibatte sui voli, sulla disponibilità di jet fuel e sulle circostanze straordinarie che le compagnie aeree potrebbero evocare per carenza di carburante. Nei prossimi mesi, quale sarà dunque il destino dei viaggiatori alle prese con eventuali cancellazioni di voli?

“Non sono necessariamente circostanze straordinarie”

“Finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. Riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie“. È quanto ha detto oggi il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas (Ansa).

In caso di cancellazione o ritardo significativo del volo, i passeggeri hanno dunque diritto a informazioni chiare, assistenza, alla possibilità di scegliere fra rimborso o riprotezione verso la destinazione finale.

“Salvo circostanze eccezionali – ha proseguito il commissario – il passeggero ha anche diritto a un risarcimento da parte della compagnia aerea. Quindi, riteniamo che le cancellazioni dei voli dovute ai prezzi elevati non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie. Pertanto, i nostri visitatori sono coperti”. Tuttavia, ha aggiunto Tzitzikostas, “le interruzioni causate dalla carenza di carburante per aerei potrebbero essere considerate circostanze straordinarie. Naturalmente, ciò significa che le compagnie aeree potrebbero non essere tenute a fornire un risarcimento finanziario, qualora siano in grado di dimostrare che l’interruzione del servizio sia stata causata direttamente dalla carenza di carburante per aerei e che siano state adottate tutte le misure ragionevoli” (AdnKronos).

Rimane certamente l’obbligo di assistenza ai passeggeri. E in prossimità dell’estate saranno diffuse informazioni dettagliate in modo che la comprensione sia univoca da parte di passeggeri e compagnie aree.

UNC: “Ribaditi i diritti dei consumatori”

“Anche se non ce n’era bisogno, visto che la normativa è chiara, bene che i diritti dei consumatori siano stati ribaditi: se i voli saranno cancellati, i viaggiatori avranno diritto sia al rimborso che alla compensazione pecuniaria se non saranno avvisati in tempo utile”, ha commentato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’associazione ricorda che i viaggiatori del trasporto aereo hanno diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto e la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.

“Inoltre, non si possono applicare supplementi carburanti se non si tratta di un pacchetto turistico – aggiunge Dona – Per questo abbiamo già presentato un esposto sia all’Antitrust e all’Enac per bloccare questa pratica già adottata dalla compagnia aerea Volotea“.

I diritti in caso di cancellazione del volo

In particolare, ricorda l’UNC, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione).

Ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.

La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. In tal caso resta rimborso (o riprotezione) e assistenza.

Una polizza assicurativa?

Secondo il Codacons c’è comunque il rischio di perdere quanto speso per vacanze fai da te, quando i cittadini abbiano organizzato in modo autonomo il viaggio, con la prenotazione e il pagamento di voli e strutture ricettive, a meno che non sia stato pagato un apposito supplemento per la cancellazione anticipata dei servizi acquistati.

La soluzione è dunque stipulare sempre un’assicurazione? In realtà questa convinzione può portare a sopravvalutare quello che la polizza può fare (bisogna leggere le condizioni contrattuali e vedere quali rischi sono effettivamente inclusi) e a far dimenticare che le leggi già esistono e che il passeggero è in molti casi già tutelato dalla normativa europea.

“In tale contesto risulta errato anche spingere gli italiani a stipulare una apposita assicurazione sui viaggi – spiega il Codacons – Si tratta infatti di polizze che arrivano a costare fino all’8% dell’intera vacanza, non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali e limiti. Tali prodotti assicurativi, ad esempio, rimborsano le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici già pagati, ma prevedono una serie di esclusioni e limitazioni: la paura di viaggiare, il timore di imprevisti per le nuove condizioni geopolitiche o semplicemente un cambiamento di idea, non sono condizioni che giustificano il rimborso delle spese sostenute per biglietti aerei, hotel o pacchetti vacanza”.

Il Codacons ricorda inoltre che “i motivi di rinuncia al viaggio devono essere validi e documentati, così come previsto dalle condizioni di contratto delle varie compagnie assicuratrici, condizioni che devono essere lette con attenzione per capire se il prodotto che si sta acquistando sia adatto alle proprie esigenze”.