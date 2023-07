Carburanti, da domani scatta l’obbligo del cartellone col prezzo medio

Da domani, 1° agosto, scatta l’obbligo per i distributori di esporre il prezzo medio del carburante.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha parlato oggi in conferenza stampa di «ulteriore operazione trasparenza, riteniamo che sia possibile contenere il prezzo della benzina e del gasolio in linea con quanto accaduto, tenere in Italia il prezzo industriale inferiore a quello di altri paesi e ridurre l’impatto di un eventuale aumento, ove ci fosse, dei prezzi delle quotazioni internazionali».

Da domani l’obbligo del cartellone con i prezzi medi

«Da domani scatta il cartellone con i prezzi medi dei carburanti. Ciascun cittadino può verificare quando va a fare rifornimento di benzina se viene sottoposto a un prezzo superiore al prezzo medio che è inferiore a 2 euro», così Urso. Il ministro ha spiegato che «eventualmente notassero picchi davvero anomali, i consumatori possono denunciarli, sul sito del ministero o alla Guardia di finanza» (Fonte: Ansa).

Faib Confesercenti: pericolo allineamento dei prezzi verso l’alto

L’obbligo di esporre il cartello del prezzo medio regionale in modalità self scatta proprio “quando la crescita delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi fa lievitare i prezzi ai distributori di benzina”, commenta Faib, la Federazione dei gestori carburanti Confesercenti.

«Il rischio – dice il presidente Giuseppe Sperduto – è che si realizzi quello che le Associazioni di settore e la stessa Antitrust hanno pubblicamente denunciato, ossia un allineamento verso l’alto del prezzo medio, perché questo potrebbe stabilizzare sul mercato interno le spinte internazionali sui prezzi, togliendo spazio alla competitività. In questo caso, oltre a nuovi aggravi gestionali avremmo la beffa di prezzi che disincentivano la vendita dei carburanti, con grave danno per i gestori che vivono non in ragione del prezzo, ma di una marginalità fissa per erogato. Vorrei precisare anche che ci sono ancora, sul territorio nazionale, diversi impianti che non sono stati riforniti dei cartelli, nonostante i solleciti, e che l’introduzione di questo strumento coincide con il periodo feriale anche per i gestori che, in caso di chiusura del punto vendita e assenza del servizio, non hanno l’obbligo di aggiornare i cartelli».

Unc: “Basta prese in giro dei consumatori, che fine ha fatto l’app?”

Molto critica la reazione dell’Unione Nazionale Consumatori, soprattutto in relazione alla possibilità del cittadino di denunciare picchi anomali dei prezzi.

«Basta prese in giro dei consumatori! Da sempre si possono denunciare i rincari anomali dei carburanti e tutte le associazioni di consumatori, a cominciare dall’Unc, da decenni lo fanno – afferma il presidente Massimiliano Dona – Peccato che nessuno li abbia mai puniti, visto che il Parlamento si rifiuta di dare una definizione di prezzo anomalo».

«Come il ministro Urso dovrebbe sapere, visto che sono dichiarazioni pubbliche fatte in audizioni parlamentari dal generale della Guardia di Finanza Zafarana e dal capo di gabinetto dell’Agcm, Maria Tuccillo, gli articoli 501 e 501 bis del Codice penale sono fattispecie di “rara e difficile applicazione” (Zafarana), motivi per i quali il generale chiedeva una riflessione sulle attuali norme, mentre tra le competenze dell’Antitrust “non rientra la repressione di generici fenomeni speculativi, ma l’autorità reprime abusi di posizioni dominanti o le intese restrittive della concorrenza” (Tuccillo). Insomma, potete denunciare, tanto poi non succederà nulla!».

Prosegue Dona: «Chiediamo, invece, al ministro, che fine ha fatto l’app carburanti prevista dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, ossia oltre 6 mesi fa, che, questa sì, sarebbe molto utile per fare il pieno nel distributore meno caro della zona, a differenza del prezzo medio che dà invece un’informazione distorta e sbagliata: quella di accontentarsi di andare a fare il pieno da chiunque abbia un prezzo più basso della media invece che da chi fa i prezzi più bassi ed è meno caro degli altri».

Federconsumatori: controlli a tappeto

Per Federconsumatori sulla benzina ci sono ancora 7 centesimi al litro di troppo. E l’impatto degli aumenti si sente ancora di più proprio con i prezzi al rialzo in occasione dei viaggi e delle partenze.

“Risulta alquanto curioso, inoltre, che gli aumenti si susseguano proprio alla vigilia dell’obbligo di esporre, da domani, i cartelli con il prezzo medio dei carburanti applicati dai distributori – commenta Federconsumatori – Una misura che contribuirà ad aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori, ma che dovrà essere accompagnata da severi controlli a tappeto, affinché non vi siano allineamenti sospetti al rialzo”.

