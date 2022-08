Carburanti, taglio delle accise prorogato al 5 ottobre

Il taglio delle accise sui carburanti è stato prorogato fino al 5 ottobre. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. È quanto si legge in una nota stampa.

Del provvedimento già si parlava da giorni. Certo l’intervento non è risolutivo. Commenta a stretto giro l’Unione Nazionale Consumatori: «Bene, ma troppo poco! L’estensione dal 20 settembre al 5 ottobre del taglio delle accise, appena 15 giorni, è un topolino che viene mangiato dal gatto. Ci rendiamo conto che il Governo è in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, ma, essendo le elezioni il 25 settembre, per i primi di ottobre non avremo certo in carica un nuovo Esecutivo, considerato il timing previsto dall’articolo 61 della Costituzione, quindi tanto valeva prorogare la misura almeno fino a fine ottobre», dice Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

