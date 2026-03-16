Caro voli, Assoutenti: per Pasqua prezzi già al rialzo

A venti giorni da Pasqua già è caro voli sulle tratte verso Sicilia, Sardegna e Calabria. Assoutenti: con la crisi in Medio Oriente si rischia nuova ondata di rincari per tutte le destinazioni

È già caro voli di Pasqua, con prezzi dei biglietti aerei che su alcune tratte raggiungono e superano i 400 euro andata e ritorno per il periodo delle feste. Anche via treno, molti viaggi da nord a sud Italia risultano costosi. E le previsioni non sono buone, perché col protrarsi della guerra in Medio Oriente si rischiano ulteriori rincari sulle tariffe aeree.

Il quadro viene da Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree e una serie di tratte tipicamente dal centro-nord verso sud, con destinazione Catania, Palermo, Olbia, Alghero, Crotone, Reggio Calabria, Cagliari, Brindisi. Sono i tipici viaggi di chi torna a casa per le feste e continua a scontrarsi (la denuncia non è affatto nuova) con i prezzi alti dei voli.

Può andare anche peggio

«Si tratta di tariffe destinate a salire ulteriormente nei prossimi giorni come effetto della maggiore domanda da parte dei cittadini che vogliono tornare a casa durante le feste – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Ma su viaggi e spostamenti in aereo degli italiani incombe anche un’altra minaccia: i rincari dei carburanti e le perdite subite dalle compagnie aeree negli ultimi giorni a causa della chiusura degli spazi aerei rischiano di essere a breve trasferiti sulle tariffe praticate ai consumatori, con una nuova ondata di rincari per i biglietti per tutte le destinazioni».

Volare per Pasqua, i prezzi

Assoutenti ha effettuato il monitoraggio con le tariffe alla data del 12 marzo. Le tariffe su alcune tratte già risentono del caro voli.

“Nonostante manchino ancora 20 giorni alla Pasqua, i prezzi dei voli risultano già molto elevati – spiega Assoutenti – al punto che partendo venerdì 3 aprile e tornando martedì 7 aprile, la spesa minima parte da 418 euro per la tratta Genova-Catania, 343 euro per andare da Milano a Crotone, 324 euro da Roma a Reggio Calabria (308 euro se si parte da Milano). Servono più di 320 euro per volare nelle stesse date verso Catania partendo da Torino, Firenze e Ancona”.

Fra i prezzi più alti c’è la tratta Napoli-Olbia (310 euro) e una serie di tratte con prezzi di poco inferiori ai 300 euro.

Sono inoltre prezzi che non comprendono servizi aggiuntivi come il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere, che fanno ulteriormente salire la spesa per i voli.

“Non va meglio – spiega ancora Assoutenti – sul fronte dei treni: un viaggio di sola andata (3 aprile) su un treno alta velocità, acquistandolo oggi, costa almeno 185 euro per andare con Italo da Torino a Reggio Calabria, 175 euro partendo da Milano. Con Trenitalia servono 120 euro da Milano a Lecce, 116 euro da Torino a Bari, 96 euro da Venezia a Lecce, 92 euro da Genova a Salerno”.