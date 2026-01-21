Caro voli in Sicilia, per risparmiare verso Palermo fai scalo a Tirana

mercoledì 21 Gennaio 2026

Federconsumatori, Cgil Sicilia e associazione “Nun si parti” chiedono un tavolo istituzionale urgente per affrontare il caro voli in Sicilia in vista del periodo pasquale. Per risparmiare sulla tratta Milano-Palermo si deve far scalo a Tirana e a Bari

21 Gennaio 2026 Redazione

Se vuoi tornare a Palermo per Pasqua, fai prima scalo in Albania. Contro il caro voli verso la Sicilia diventa questa una delle scelte disponibili per quanti vogliano tornare a casa nell’isola per le feste pasquali. In vista delle prossime feste torna l’allarme di associazioni e giovani contro i rincari del trasporto aereo. Già durante le feste di Natale avevano denunciato aumenti eccezionali delle tariffe, in alcuni casi fino a sfiorare il 900% rispetto ai prezzi ordinari, con biglietti che hanno superato i 500 euro per una singola tratta. Ora si fa il bis per il periodo di Pasqua.

Così Federconsumatori Sicilia e l’associazione “Nun si parti”, che riunisce giovani siciliani, insieme a CGIL Sicilia, hanno scritto una lettera alla Presidenza della Regione Siciliana e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale sui rincari dei biglietti aerei da e per la Sicilia, già evidenti nelle prime simulazioni di acquisto.

Milano-Palermo, si risparmia per Tirana e Bari con 23 ore di viaggio

I prezzi dei voli sono infatti una stangata per quanti vogliono tornare in Sicilia. Secondo Nun si parti sono oltre 800 mila i siciliani residenti residenti in Nord Italia o all’estero nel 2024. Se vogliono tornare a casa, hanno di fronte prezzi abnormi.

Le simulazioni fatte dalle associazioni evidenziano che a oggi, gennaio 2026, il costo di un volo Milano-Palermo diretto si aggira intorno ai 350 euro.

“Se si vuole risparmiare si può acquistare un biglietto da 175 euro, con scalo a Tirana (Albania) e a Bari, per un totale di 23 ore di viaggio. Situazione analoga se si parte da Torino e Bologna o si atterra a Catania”, denuncia Federconsumatori Sicilia.

«Il carovoli – sottolinea Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia – non può essere considerato una semplice dinamica di mercato. La condizione di insularità e l’assenza di alternative di trasporto realmente efficaci rendono il trasporto aereo un servizio essenziale per i siciliani, non comparabile a quello delle regioni continentali».

Il diritto alla mobilità

I prezzi del trasporto aereo salgono durante le festività di Natale e Pasqua e durante l’estate. E migliaia di siciliani, soprattutto e studenti e lavoratori residenti fuori regione, si trovano costretti a fronteggiare rincari insostenibili per poter rientrare nell’isola.

È una situazione che mina il diritto alla mobilità e ha ripercussioni anche nel comparto turistico. Secondo l’Antitrust non sono emerse pratiche scorrette, profilazione della clientela e “criticità concorrenziali nel caro voli diretti verso la Sicilia (e la Sardegna). E a oggi soluzioni strutturali non ci sono.

Le organizzazioni siciliane chiedono dunque l’apertura urgente di un confronto istituzionale che coinvolga Regione, Ministero, autorità di regolazione, gestori aeroportuali, compagnie aeree, organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di individuare strumenti concreti e duraturi per garantire condizioni di accessibilità e mobilità più eque.

«La lettera è stata inoltrata in data 7 gennaio 2026 e ancora non ha ricevuto risposta – ha detto Giovanni Castronovo di Nun si parti -. Chiediamo una convocazione al più presto possibile, altrimenti arriveremo al periodo pasquale con ulteriori e insostenibili aumenti. È una questione di uguaglianza sostanziale. Il diritto alla mobilità dei siciliani non può continuare a essere penalizzato».

