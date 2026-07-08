Caro voli, Urso attiva il Garante dei prezzi. Consumatori: “Nessuna difesa da algoritmi”

Il ministro Urso ha attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi per il caro voli e l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei in relazione ai disservizi sulle linee ferroviarie. Associazioni: per i consumatori nessuna difesa da prezzi dinamici

Sui treni ci sono caos, disagi e tempi di percorrenza più lunghi. I viaggiatori si spostano sul trasporto aereo e trovano un repentino aumento dei prezzi dei biglietti. La dinamica è stata denunciata nei giorni scorsi: sono aumentati i prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e i disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia. E ieri è arrivata la notizia che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit dopo aver rilevato un rialzo, ritenuto anomalo, delle tariffe aeree sulle due direttrici.

Per i consumatori non c’è però nessuna difesa da prezzi dinamici e algoritmi, commenta il Codacons. L’estate si profila difficile. “Tra disservizi ferroviari, cantieri estivi e aumento dei prezzi dei voli e dei carburanti, non c’è pace questa estate per i cittadini italiani che hanno necessità di viaggiare e spostarsi”, commenta Assoutenti.

Attivati il Garante Prezzi e l’Antitrust

“Appreso del repentino e anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e i disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit”. Così il ministro Urso, rispondendo a una domanda dell’Ansa. Il ministro ha poi aggiunto di aver “dato mandato di avviare un’istruttoria e di segnalare i fatti al Garante della concorrenza (Agcm), per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree”. (Ansa).

Prezzi dei voli nazionali, più 38% in un mese

L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che, da maggio a giugno, in un solo mese, i prezzi dei voli nazionali sono già decollati del 38%. E questo rialzo non dipende dal caro carburanti. “Non c’è bisogno di un’istruttoria per capire che qualcosa non quadra”, spiega il presidente dell’associazione Massimiliano Dona, che chiama in ballo i poteri che la legge riserva all’Antitrust.

“Il problema è che per un intervento dell’Antitrust, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 è carente e inadeguato, dato che non basta un coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie aeree per intervenire, ma serve che questo coordinamento faciliti un’intesa restrittiva della concorrenza o costituisca un abuso di posizione dominante – afferma Dona – Oppure, se in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, serve che siano state utilizzate procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell’utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, altrimenti la mera speculazione non basta per poter agire, come attestano le archiviazioni dell’Antitrust avvenute in precedenza”.

Quando aumenta l’esigenza di spostarsi in aereo, i prezzi dei voli aumentano. Su questa dinamica diverse volte si è accesa l’attenzione. Ad esempio sul caro voli diretto verso Sicilia e Sardegna. A dicembre 2025, l’Antitrust ha però affermato che dall’analisi fatta non erano emersi “elementi di criticità concorrenziali in relazione al funzionamento degli algoritmi di prezzo o alla concreta dinamica dei prezzi” tali da far presumere fenomeni di collusione.

Prezzi alle stelle quando serve il trasporto aereo

“Fa bene il ministro ad attivare Mister Prezzi e Antitrust, ma temiamo che questo non sia sufficiente – ha detto il presidente Gabriele Melluso – Sono anni che denunciamo come i prezzi dei voli salgano alle stelle quando i cittadini hanno più necessità di utilizzare il trasporto aereo per i propri spostamenti, ma finora nulla è stato fatto per limitare lo strapotere delle compagnie aeree. Per questo riteniamo sia giunto il momento di intervenire con maggiore severità contro i rincari speculativi nel settore del trasporto aereo, dove i prezzi non sono parametrati al servizio reso ma all’esigenza dei consumatori di spostarsi in aereo”.

Per il Codacons l’intervento del Ministro Urso è giusto nelle intenzioni ma “non porterà ad alcun risultato concreto: questo perché l’Antitrust si è già espressa sui rincari speculativi dei prezzi dei biglietti aerei, ritenendoli non illegittimi”.

In un’analisi durata anni l’Antitrust, spiega il Codacons, “ha certificato che l’impennata delle tariffe aeree legata alla maggiore domanda di biglietti aerei e allo stato di necessità dei cittadini, ad esempio nel periodo estivo o durante le feste di Natale o Pasqua, non rappresenta un illecito, così come è del tutto regolare l’utilizzo da parte delle compagnie aeree di algoritmi e prezzi dinamici che fanno salire improvvisamente i costi dei voli quando c’è una richiesta improvvisa come nel caso di disservizi ferroviari”.

Alla fine, allora, “i consumatori italiani non hanno alcuna difesa dai rincari speculativi, almeno fino a che – conclude il Codacons – non saranno varate norme specifiche per vietare l’uso di algoritmi e sistemi automatici di definizione delle tariffe”.

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