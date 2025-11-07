Claim ambientali, le compagnie aeree si impegnano a cambiare

Ventuno compagnie aeree si sono impegnate a non adottare più una serie di claim ambientali considerate fuorvianti e potenzialmente ingannevoli

Claim ambientali, arrivano gli impegni delle compagnie aeree contro il greenwashing. Ventuno compagnie aeree si sono impegnate a non sostenere più che le emissioni di CO2 di un volo specifico potrebbero essere neutralizzate, compensate o direttamente ridotte dai contributi finanziari dei consumatori a progetti di protezione del clima o per l’uso di carburanti alternativi per l’aviazione. È il frutto di un dialogo con la Commissione europea e la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) sui claim ambientali considerati ingannevoli.

Asserzioni ambientali potenzialmente ingannevoli

Nell’aprile 2024 Commissione europea e rete CPC avevano inviato a una serie di compagnie aeree una lettera in cui individuavano diversi tipi di asserzioni ambientali potenzialmente ingannevoli, invitando le compagnie ad allineare le loro pratiche al diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori. Fra queste pratiche, c’era quella di “dare adito all’impressione errata che il pagamento di un supplemento tariffario per finanziare progetti per il clima con scarso impatto ambientale o per sostenere l’uso di carburanti per l’aviazione alternativi riduca o compensi totalmente le emissioni di CO2”.

Nelle contestazioni rientrava l’uso dell’espressione “carburanti per l’aviazione sostenibili” senza dimostrarne l’impatto ambientale o l’uso delle parole “verde”, “sostenibile” o “responsabile” in modo assoluto.

Gli impegni delle compagnie

Ora ventuno compagnie aeree si sono impegnate a modificare le loro pratiche sulle asserzioni ambientali considerate fuorvianti. Si tratta di Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Easyjet, Finnair, KLM, Lufthansa, Luxair, Norwegian, Ryanair, SAS, SWISS, TAP, Transavia France, Transavia CV, Volotea, Vueling e Wizz Air che faranno dunque cambiamenti.

Fra gli impegni che sono stati discussi con le compagnie aeree, ci sono quelli di:

chiarire che le emissioni di CO2 di un volo specifico non possono essere neutralizzate, compensate o direttamente ridotte dai contributi ai progetti di protezione del clima o ai carburanti alternativi per l’aviazione;

dai contributi ai progetti di protezione del clima o ai carburanti alternativi per l’aviazione; l’uso del termine “carburanti sostenibili per l’aviazione” solo con chiarimenti adeguati a suffragarlo;

solo con chiarimenti adeguati a suffragarlo; astenersi dall’utilizzare un linguaggio o una terminologia verdi vaghi o qualsiasi asserzione ambientale implicita;

o qualsiasi asserzione ambientale implicita; fornire maggiori informazioni sulle affermazioni relative alle prestazioni ambientali future, come il conseguimento dell’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, con scadenze chiare, misure realizzabili e tipi di emissioni interessate;

come il conseguimento dell’azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra, con scadenze chiare, misure realizzabili e tipi di emissioni interessate; garantire che i calcoli delle emissioni di CO2 siano visualizzati in modo chiaro e trasparente;

fornire prove e informazioni scientifiche sufficienti a sostegno dei claim di miglioramento dell’impatto ambientale.

L’industria deve dunque garantire “trasparenza e onestà” nei claim ambientali, ha detto Michael McGrath, Commissario per la Democrazia, la giustizia, lo Stato di diritto e la tutela dei consumatori: « I consumatori meritano informazioni chiare e accurate sul reale impatto dei viaggi aerei e sugli sforzi reali che possono essere compiuti per aumentare la sostenibilità».