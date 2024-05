Confconsumatori informa: agevolazioni sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia (Foto Pixabay)

Confconsumatori ha lanciato un avviso rivolto ai cittadini residenti in Sicilia, evidenziando un’opportunità ancora poco conosciuta ma estremamente vantaggiosa: la possibilità di usufruire di contributi per l’acquisto dei biglietti aerei. Questa iniziativa, resa possibile grazie al provvedimento emanato dalla Regione Sicilia, si propone di abbattere fino al 50% delle tariffe per i voli da e per gli aeroporti dell’isola, estendendo così i benefici a tutte le tratte nazionali.

La misura adottata si basa sul Decreto Dirigenziale Generale n. 301, datato 14 marzo 2024, concepita con l’obiettivo di garantire collegamenti aerei efficienti da e per la Sicilia. Questo provvedimento sarà applicabile sui biglietti acquistati per voli dal 15 marzo 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Quali sono i dettagli di questa agevolazione?

In primo luogo, il contributo economico sul costo totale dei biglietti aerei è pari al 25% per i cittadini residenti nell’isola. Tuttavia, vi è un ulteriore sconto del 25% riservato a specifiche categorie di cittadini. Queste includono coloro che presentano un’invalidità pari o superiore al 67%, studenti e residenti con un basso reddito, con un ISEE inferiore a 15.000 euro.

Un aspetto da tenere in considerazione è il processo di richiesta del rimborso. Gli interessati dovranno presentare l’istanza direttamente al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, utilizzando il portale online dedicato. È importante notare che la richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data del volo. Per accedere al portale e presentare la richiesta, è necessario essere in possesso di identità digitale SPID L2 oppure di carta d’identità elettronica.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa iniziativa è la sua ampia copertura. Il rimborso del prezzo è previsto per i biglietti acquistati non solo tramite i siti delle compagnie aeree, ma anche attraverso i canali di vendita online delle agenzie di viaggio, inclusi i Global Distribution System e le vendite offline.

Confconsumatori, inoltre, s’impegna a sensibilizzare sulle modalità di accesso a tali agevolazioni, contribuendo così a migliorare la mobilità e l’accessibilità per i residenti dell’isola: «L’esperienza di questi mesi – dichiarano da Confconsumatori – dimostra che non si tratta di un provvedimento risolutivo e tante criticità restano irrisolte. Tuttavia, è bene che i siciliani, se ne hanno l’opportunità, beneficino di queste agevolazioni e le valorizzino».

L’estensione dei contributi per l’acquisto dei biglietti aerei rappresenta una misura notevole per favorire la mobilità dei cittadini siciliani in vista dell’estate. Confconsumatori invita pertanto tutti coloro che rientrano nei requisiti stabiliti a presentare la propria richiesta, al fine di usufruire pienamente di questo beneficio e facilitare i viaggi da e per questa meravigliosa isola.

