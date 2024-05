Dieselgate, c’è l’accordo fra Altroconsumo e Volkswagen per i risarcimenti

C’è un accordo fra Altroconsumo e Volskwagen per risarcire i clienti coinvolti nello scandalo Dieselgate e ammessi alla class action dell’associazione. Si chiude dunque senza ricorso in Cassazione la vicenda partita nell’ormai lontano 2015 sulle emissioni diesel e sul software che aveva falsato i dati relativi alle emissioni dei gas di scarico, facendo risultare le vetture meno inquinanti di quanto in realtà fossero.

L’accordo fra Altroconsumo e Volkswagen

Altroconsumo e Volkswagen, ha annunciato nei giorni scorsi l’associazione, hanno raggiunto un accordo sul pagamento per quei consumatori che tra il 2009 e il 2015 avevano acquistato uno dei veicoli coinvolti (Volkswagen, Audi, Škoda e SEAT equipaggiati con motore diesel EA 189), e che erano stati ammessi dal Tribunale di Venezia alla class action promossa da Altroconsumo.

Secondo l’accordo, Volkswagen si è impegnata a stanziare 50 milioni di euro per chiedere la vicenda, denaro che verrà messo a disposizione dei 60 mila automobilisti ammessi alla class action. Ad ogni singolo proprietario che deciderà di accettare l’offerta andranno da 550 fino a 1.100 euro.

La proposta transattiva prevede infatti il pagamento di importi che saranno di 1100 euro per gli aderenti ammessi che hanno acquistato (come unici proprietari) un’autovettura nuova e ne hanno mantenuto la proprietà fino a data successiva al 26 settembre 2015. L’importo transattivo sarà invece di 550 euro per gli aderenti ammessi che hanno acquistato (come unici proprietari) un’autovettura usata ovvero hanno acquistato un’autovettura nuova che hanno rivenduto nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 26 settembre 2015. Gli accordi prevedono inoltre importi in caso di più proprietari e di acquisto di auto nuova o usata (leggi qui).

Come e quando avverrà il pagamento? Non sarà immediato. Per ottenerlo, spiega Altroconsumo, ogni avente diritto dovrà accettare l’offerta transattiva del Gruppo Volkswagen. Nelle prossime settimane saranno definite nel dettaglio le modalità tecniche e operative per aderire e ricevere il pagamento secondo le diverse casistiche previste. Il tutto verrà inoltre gestito da Altroconsumo attraverso un portale apposito: da dicembre 2024 ci sarà una piattaforma online dedicata alla gestione dei casi e delle relative operazioni.

