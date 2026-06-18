Disservizi sui treni, Federconsumatori: solo 6 giorni su 30 senza disagi

Stamattina nel caos la linea AV Napoli-Roma per un furto di rame. Ritardi fino a 90 minuti. Ma i Consumatori denunciano: i disservizi sui treni sono continui e tornano puntuali con l’arrivo dell’estate

Non passa giorno senza disagi e disservizi per i passeggeri dei treni. L’Alta Velocità viene da due giorni consecutivi di disagi e, denuncia Federconsumatori, il trasporto ferroviario è in “stato di emergenza permanente”. Secondo l’associazione, in un mese ci sono in media solo 6 giorni su 30 senza disservizi in viaggio.

AV Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti

La protesta arriva dopo la sospensione della linea Milano Rogoredo–Piacenza di ieri, dovuta a verifiche tecniche sulla linea elettrica, con treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti, mentre oggi tocca alla tratta Napoli–Roma, paralizzata da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti. I treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale, con tempi di percorrenza più lunghi.

Oggi i problemi sono iniziati al mattino presto sulla linea AV Napoli-Roma. Il servizio infomobilità di Trenitalia segnalava prima un inconveniente tecnico, poi danneggiamenti alla linea precisati in seguito come un furto di cavi di rame sulla linea nei pressi di Tora e Piccilli. La circolazione è tornata regolare alle 11 del mattino, i treni Alta Velocità sono stati instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

Servizio regolare solo 6 giorni su trenta

Ma non è questione che riguarda solo gli ultimi due giorni. Federconsumatori ha monitorato i disagi nel 2026 e spiega che “mediamente, in 4 mesi, ogni mese, solo 6 giorni su 30 il servizio funziona regolarmente. I restanti 24 giorni si registrano disagi di varia entità, che ricadono sistematicamente sui cittadini”, soprattutto lavoratori e pendolari.

I disservizi sui treni, denuncia l’associazione, “sono ormai divenuti la regolarità. Questo è inaccettabile, specialmente in vista della stagione estiva che vedrà maggiore traffico. Visto il perdurare dei disagi, non capiamo – afferma Federconsumatori – se vi sia un problema di aggiornamento interno e il Ministro non ne sia costantemente al corrente, oppure, ancora peggio, se ne sia a conoscenza ma non ritenga utile far nulla per migliorare una situazione disastrosa, che ha assunto tratti ormai paradossali”.

L’associazione chiede un incontro urgente al Ministero dei trasporti per trovare “misure strutturali capaci di ripristinare un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini e delle esigenze di un Paese moderno”.

Adoc: carenza di informazioni inaccettabile

Protesta anche l’Adoc, ricordando che disservizi e pesanti ritardi sulla rete ferroviaria arrivano “puntuali come sempre” con l’inizio della stagione estiva e dei flussi turistici. L’associazione spiega che sui binari e nelle stazioni le attese vanno spesso oltre i tempi dichiarati e i passeggeri lamentano uno stato di abbandono.

“Reiteriamo l’invito a Ferrovie e Trenitalia a implementare, grazie anche all’uso dei mezzi tecnologici, i sistemi di informazione – afferma Adoc – È fondamentale mettere i consumatori e gli utenti nelle condizioni di avere la notizia in tempo utile per potersi organizzare. Chiediamo a Ferrovie e Trenitalia di accelerare e organizzarsi in maniera che queste difficoltà continue, che vanno ben oltre le criticità legate ai cantieri o alla riorganizzazione della rete, vengano risolte quanto prima. Non è accettabile lasciare i consumatori senza informazioni”.

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