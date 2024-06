Ecobonus, fondi subito esauriti. Adiconsum: “No ai click day”

“La sostenibilità ha necessità di incentivi che devono essere non discriminatori, strutturali, permanenti e che devono escludere le auto inquinanti”: così Adiconsum davanti all’esaurimento in poche ore degli incentivi per l’Ecobonus

Sono andati esauriti in poche ore gli incentivi per l’Ecobonus partiti il 3 giugno e subito terminati. Sono infatti finite in meno di nove ore dall’apertura della piattaforma Ecobonus del Ministero delle imprese e del made in Italy tutte le risorse disponibili per le prenotazioni degli incentivi sulle auto elettriche. Adiconsum dice no ai click day e chiede incentivi “ non discriminatori, strutturali, permanenti”.

Ecobonus fra perplessità di Federauto…

Da Federauto, la sigla dei concessionari auto, arrivano parole di perplessità per la dinamica.

«Esprimiamo forti perplessità sull’esaurimento, avvenuto in poche ore, dei fondi ecobonus per le prenotazioni relative alla fascia di CO2 da 0 a 20 grammi/km, in pratica veicoli a trazione esclusivamente elettrica». Così ha commentato nei giorni scorsi il presidente di Federauto, Massimo Artusi, davanti all’andamento delle prenotazioni dell’Ecobonus 2024.

«Se, da una parte, ci si potrebbe compiacere della risposta immediata e consistente verso questo tipo di vetture», ha aggiunto Artusi, «non si può non rilevare come l’esito sia diametralmente opposto alle risposte del mercato di fronte agli Ecobonus 2022 e 2023, che avevano lasciato ingenti residui proprio tra le risorse destinate a questa tipologia di veicoli, che ha sempre incontrato forti difficoltà di gradimento da parte degli acquirenti».

«Chiediamo», ha concluso Artusi, «che le amministrazioni competenti approfondiscano urgentemente questo fenomeno che riteniamo assolutamente anomalo e, probabilmente, non in linea con la ratio della norma che è quella di favorire cittadini ed imprese, mentre rischiano proprio loro, gli autentici destinatari del provvedimento, di finire tagliati fuori dal beneficio per avvicinarli alla transizione green».

… e richieste di Adiconsum

Per Adiconsum sono troppi gli automobilisti rimasti senza sconto. È necessario “dirottare tutti i fondi solo sulle auto non inquinanti”, afferma l’associazione.

“Dall’istituzione dell’ecobonus auto (2019), per la prima volta, i fondi messi a disposizione per l’acquisto delle auto ad emissioni di CO2 da 0 g a 20 g, destinati alle auto elettriche al 100%, si sono esauriti in poche ore. Purtroppo, tanti consumatori non potranno usufruirne”, spiega Adiconsum.

“Siamo di fronte ad un cambio di paradigma dell’automobilista italiano che sta manifestando, a dispetto delle tante fake news circolanti, un forte interesse verso acquisti sostenibili e anche per le full elettriche, maturando sempre più la consapevolezza che le auto a bassissime emissioni nel campo della mobilità sostenibile possono svolgere un ruolo chiave nella lotta all’inquinamento. La sostenibilità ha necessità di incentivi che devono essere non discriminatori, strutturali, permanenti e che devono escludere le auto inquinanti. Troppi consumatori ora, ingiustamente, non potranno usufruire di sconti per l’acquisto delle auto elettriche. Sarebbe, quindi, auspicabile un intervento del Governo per dirottare i fondi residui ancora disponibili o decretare ulteriori risorse verso le auto a più basse emissioni di CO2”.

