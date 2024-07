Estate 2024, tra rincari e disagi nei trasporti

L’estate del 2024 sarà ricordata non solo per i forti rincari di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico, ma anche per i numerosi disagi sul fronte dei trasporti

Analizzando le informazioni pubblicate sul sito di Rfi (Rete ferroviaria italiana) riguardo la situazione in tempo reale del traffico sui binari italiani, si rileva che, nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio, si sono verificati ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione. Questi disservizi non sono stati causati da maltempo, incendi, caduta di alberi o altre cause di forza maggiore; bensì, la maggior parte di essi è attribuibile a problemi tecnici ai treni o alla linea elettrica, con ulteriori episodi dovuti a furti di rame o alla presenza di persone non autorizzate sui binari. Questo è quanto emerge dalla nuova indagine del Codacons, incentrata sul monitoraggio dei disservizi nel settore del trasporto ferroviario e aereo nel mese di luglio.

La tratta più colpita dai rallentamenti è stata la linea alta velocità Roma-Firenze, che ha registrato ben undici episodi di problemi ai treni o alla rete in soli dieci giorni, con una media di poco più di uno al giorno. Questi disservizi hanno provocato ritardi a cascata sull’intera rete, causando enormi disagi ai cittadini in un periodo, quello delle partenze estive, in cui i servizi di trasporto dovrebbero garantire massima puntualità ed efficienza.

Caos anche nei cieli tra ritardi e problemi gestionali

La situazione non è stata migliore per quanto riguarda i trasporti aerei. I dati di Eurocontrol monitorati dal Codacons evidenziano che, nel mese di luglio, la puntualità dei voli in partenza dagli scali europei è calata al 49,7%, con una diminuzione di ben 18,5 punti percentuali rispetto al 2019. Nella settimana dal 15 al 21 luglio, i ritardi in rotta hanno registrato una media record di 258.000 minuti al giorno, con l’Italia che detiene una quota del 15% di tutti i ritardi registrati in Europa. Le cause principali di questi ritardi includono la carenza di personale di volo e di terra e problemi organizzativi delle compagnie aeree, che rappresentano il 50% di tutti i ritardi aerei registrati in Italia e nell’UE.

Diritti dei passeggeri e indennizzi

Nonostante questi disservizi, la legislazione europea riconosce i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardi, non solo per aerei e treni, ma anche per bus, pullman e traghetti. La normativa prevede infatti dei rimborsi e indennizzi che devono essere riconosciuti in modo automatico dalle società di trasporto. Resta comunque il fatto che il Codacons denuncia una situazione critica in quanto molto spesso gli utenti non conoscono i propri diritti, e gli operatori non comunicano in modo chiaro ai viaggiatori la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di cancellazione o forte ritardo.

L’appello del Codacons

L’estate del 2024 si sta rivelando particolarmente difficile per i viaggiatori tra rincari nei prezzi e gravi disservizi nei trasporti. Con l’avvicinarsi dell’esodo estivo di agosto, è cruciale che tutti i viaggiatori siano consapevoli delle procedure per ottenere compensazioni.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, a fronte di queste problematiche emerse, invita i cittadini in viaggio a far valere i propri diritti in caso di disservizi o problemi con le società che gestiscono i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali. “Molto spesso gli utenti non conoscono i propri diritti, e gli operatori si guardano bene dal comunicare in modo chiaro ai viaggiatori la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui un collegamento venga cancellato o subisca un forte ritardo – dice Rienzi – Per questo, in vista dell’esodo estivo di agosto, invitiamo tutti i cittadini in viaggio a far valere i propri diritti e a rivolgersi al Codacons in caso di disservizi o problemi con le società che gestiscono i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!