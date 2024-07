Ferrovie, indetto uno sciopero per sabato e domenica. UNC si appella al Garante

In arrivo uno sciopero del personale ferroviario dalle 21 di sabato 6 luglio alle 21 di domenica 7 luglio. UNC: “I consumatori non possono essere avvisati all’ultimo momento”

In arrivo uno sciopero ferroviario per il prossimo fine settimana. Dalle ore 21:00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica 7 luglio è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord.

“Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione – informa una nota di Rete ferroviaria italiana – Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie”.

Lo sciopero investe alta velocità, lunga percorrenza e trasporto regionale ed è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Di fronte all’annuncio, l’Unione Nazionale Consumatori chiede al Garante di verificare i termini del preavviso. È infatti tempo di ferie e molti hanno programmato viaggi per il weekend.

«Chiediamo al Garante degli scioperi di verificare se sia stata rispettata la legge n. 146 del 1990, sia rispetto all’obbligo di preavviso di 10 giorni previsto sia rispetto alla procedura da seguire – afferma il presidente dell’UNC Massimiliano Dona – I consumatori non possono essere avvisati di uno sciopero all’ultimo momento, specie in un periodo di ferie come questo, con un’astensione proprio nel week-end. A poco serve se chi proclama lo sciopero avvisa l’impresa che eroga il servizio se poi non si informano anche i clienti con analoga tempistica».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!