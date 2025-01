Ferrovie, rallentamenti e disagi sulla linea Salerno-Reggio Calabria

Ancora problemi sulla rete ferroviaria. Oggi si viaggia al rallentatore sulla linea Salerno-Reggio Calabria, dopo che anche ieri c’erano stati rallentamenti. Continuano dunque i disagi per viaggiatori e pendolari, dopo un inizio anno caratterizzato da una serie di giornate pesanti e disservizi che hanno attraversato il paese da Nord al Sud.

Sulla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria ieri ci sono stati rallentamenti “per le avverse condizioni meteo” e un bilancio che, in serata, contava 4 treni Alta Velocità, 6 treni Intercity e 10 treni Regionali che viaggiavano con ritardi fino a un’ora. Come informa Rfi su Infomobilità, oggi dalle ore 08:17 la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Palmi per un “inconveniente tecnico alla linea” ed effetti sulla mobilità ferroviaria stimati in rallentamenti fino a 30 minuti.

«I cittadini della Campania stanno subendo disagi non indifferenti a causa di guasti tecnici che si aggiungono ai rallentamenti causati dal maltempo, una situazione che si sta presentando con troppa frequenza in regione penalizzando i residenti», afferma il presidente di Assoutenti Campania, Roberto Capasso.

Assoutenti: chiediamo incontro urgente con la Conferenza delle Regioni

Aggiunge il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso:« Assieme alle altre associazioni dei consumatori chiediamo un incontro urgente con la Conferenza delle Regioni per analizzare alcune proposte concrete volte a migliorare il servizio e garantire i diritti dei passeggeri. Tra queste, migliori comunicazioni ai viaggiatori, assistenza potenziata, servizi sostitutivi più efficienti e una revisione della politica dei risarcimenti. In particolare, si sollecita un aumento del 30% del bonus per gli abbonati, da erogare in modo rapido e senza burocrazia. Ora si attende una risposta dalle istituzioni: i pendolari meritano rispetto e azioni immediate».

Proseguono dunque ritardi e disservizi nel trasporto ferroviario regionale, ricorda Assoutenti, aggravati anche dai lavori del PNRR

Di sicuro è un periodo a dir poco complicato per i viaggiatori e per una circolazione ferroviaria che dall’inizio dell’anno continua a presentare situazioni critiche – a Milano, nel nodo di Roma Termini, al Sud per danni da maltempo, in Liguria, con tanto di denunce di “presunti sabotaggi”.

A metà gennaio 13 associazioni dei consumatori hanno firmato una nota congiunta sui continui disservizi e ritardi nel trasporto ferroviario. I viaggiatori hanno diritto a un trasporto “pubblico affidabile, sicuro e puntuale”, hanno ribadito, chiedendo un incontro a FS e un confronto col Governo.

