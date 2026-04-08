Gasolio e beni di consumo, Assotir: c’è una doppia speculazione

Doppia speculazione su gasolio e beni di consumo: è la denuncia che arriva da Assotir, l’associazione dell’autotrasporto, che domani terrà una conferenza stampa nella quale chiamerà tutti gli operatori a farsi carico dell’aumento del costo del gasolio.

L’incontro servirà poi a denunciare la “duplice speculazione in atto: a quella sul gasolio, se ne aggiunge infatti un’altra – ancora più scandalosa – che sta gonfiando i prezzi dei prodotti di consumo, con la falsa motivazione dell’aumento del costo del trasporto”. Così Assotir, per la quale la crisi energetica scaturita con la guerra in Iran non è un evento che rientrerà in tempi brevi ma “un fenomeno di natura strutturale che cambierà nel profondo l’attuale modello operativo”.

Misure emergenziali vs cambiamenti strutturali

“In queste settimane – commenta Claudio Donati, segretario generale di Assotir, – stiamo seguendo con grande attenzione le misure che il governo ha predisposto. E, oltre alla mancanza di tempestività, dobbiamo rilevare che si tratta di misure emergenziali, quando invece è necessario affrontare i mutamenti in atto in maniera strutturale. Se gli oneri della crisi restano in capo esclusivamente ai trasportatori, ben presto gli effetti devastanti potrebbero riversarsi sull’intero sistema economico”.

Assotir annuncia che porterà una serie di dati su quanto incidano caro gasolio e costo dell’autotrasporto sul prezzi dei beni di consumo, che verranno messi a confronti con gli aumenti degli stessi beni di consumo nelle ultime settimane.

“Per trovare soluzioni solide – prosegue il segretario generale di Assotir, – occorre guardare al mercato: è da lì che devono venire le risposte per governare il quadro di enorme difficoltà che si è determinato. Le Istituzioni sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per favorire il confronto tra vettori e committenti e per fare in modo che il dialogo si svolga in maniera equilibrata. Sarebbe l’aiuto più efficace che le Istituzioni possano offrire al nostro settore, al pari di quanto stanno già facendo con altri mondi imprenditoriali”.