Guasto sull’Alta velocità, ritardi fino a 120 minuti sulla Roma-Napoli

Da questa mattina ci sono forti rallentamenti per i treni Alta velocità sulla linea Roma-Napoli per un “inconveniente tecnico alla linea” fra Salone e Roma Prenestina

I ritardi ormai ammontano a 120 minuti. Fino a due ore di rallentamenti per i treni Alta velocità sulla linea Roma-Napoli per un “inconveniente tecnico alla linea” nei pressi di Salone, nel tratto fra Salone e Roma Prenestina. È quanto comunica Rete ferroviaria italiana, spiegando che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il funzionamento della tratta.

Nel momento in cui scriviamo l’ultimo aggiornamento di Ferrovie è delle 9,30 di questa mattina.

La nota spiega che “Sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli, la circolazione ferroviaria permane fortemente rallentata tra Salone e Roma Prenestina per un inconveniente tecnico alla linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria : rallentamenti fino a 120 minuti. Nel tratto interessato i treni sono deviati su percorsi alternativi“.

Ferrovie comunica inoltre che l’intervento dei tecnici di Rfi è in corso e che seguiranno ulteriori aggiornamenti.

La prima nota di Ferrovie è di questa mattina alle 6.44. I primi rallentamenti sono stati di 60 minuti e sono saliti poi a 90 minuti.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!