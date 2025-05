I migliori e i peggiori aeroporti al mondo: la nuova classifica

La percentuale di voli in ritardo o voli cancellati è in continua crescita e i dati dei primi mesi del 2025 non fanno che confermare questo trend. Ma non tutti gli aeroporti sono uguali…

Negli ultimi 3 anni volare è diventato estremamente complicato. All’aumento del traffico aereo e delle tratte, di per sé positivo per i viaggiatori, è infatti corrisposto un notevole picco alla voce disservizi.

La percentuale di voli in ritardo o voli cancellati è in continua crescita e i dati dei primi mesi del 2025 non fanno che confermare questo trend. Ma non tutti gli aeroporti sono uguali. Alcuni hanno ottenuto risultati decisamente incoraggianti, riuscendo a garantire puntualità, sicurezza e ottimi servizi ai passeggeri.

Altri, invece, hanno fatto decisamente peggio, soprattutto in merito a ritardi e cancellazioni. Scopriamo i top e i flop e qualche consiglio utile per chi rimane bloccato in aeroporto.

La top 3

Pochi giorni fa Skytrax, la più prestigiosa società mondiale di analisi del traffico aereo, ha reso nota la sua annuale classifica relativa agli aeroporti.

A vincere il premio di scalo migliore del pianeta per il 2025 è stato il Changi di Singapore che è riuscito a vincere la concorrenza dell’aeroporto internazionale Hamad di Doha, primo in classifica lo scorso anno e consolatosi con i premi di World’s Best Airport Shopping e Best Airport in Middle East.

Medaglia di bronzo per l’Haneda di Tokyo che è riuscito a conquistare anche il premio come scale più pulito e quello per servizi PRM e accessibili.

Fiumicino tra le eccellenze mondiali

Ottime notizie anche per gli aeroporti italiani, in particolare per l’aeroporto di Fiumicino di Roma. Lo scalo della capitale ha ottenuto il riconoscimento di aeroporto a “5 stelle”, già conquistato nel 2022, confermandosi uno dei migliori 12 al mondo.

Ma c’è di più. Nella classifica finale, la struttura si è piazzata ottava (quattro posti guadagnati rispetto al 2024), affermando ancora di più il suo ruolo di riferimento come hub per tutto il mediterraneo.

Gli aeroporti con più voli cancellati in Europa

Tra le strutture meno efficienti, secondo un’altra importante analisi di settore, troviamo (a sorpresa) l’Aeroporto internazionale di Francoforte, lo scorso anno il meno puntuale d’Europa con oltre il 55% di partenze non in orario.

E non ha fatto meglio l’aeroporto di Monaco, secondo scalo tedesco nella top 15 degli scali in cui si sono registrati più disservizi.

Tra le peggiori nazioni, in tal senso, troviamo anche Francia e Belgio, entrambe con due aeroporti nella graduatoria dei peggiori, e la Gran Bretagna, con addirittura 4 scali che si sono distinte in negativo per disservizi causati ai passeggeri.

Cosa prevedono le leggi in caso di volo cancellato?

Come abbiamo appena visto, se escludiamo le poche strutture di eccellenza assolute, è un’eventualità da non escludere quella di ritrovarsi fermi in aeroporto con il volo in ritardo o addirittura cancellato.

La buona notizia è che, molto spesso, in caso di volo cancellato le normative (soprattutto per chi vola all’interno dell’UE) tutelano le vittime con rimborsi, risarcimenti e compensazioni economiche.

Ma andiamo per gradi e prendiamo spunto delle guide di AirHelp, società specializzata proprio in risarcimenti e rimborsi in caso di volo cancellato, per capirne di più.

Le leggi attualmente in vigore garantiscono ai passeggeri un rimborso se la cancellazione arriva con meno di 14 giorni di preavviso sulla partenza e la compagnia non offre nessun trasporto alternativo. Oppure se il preavviso è minore e se il volo sostitutivo ha orari molti diversi da quello originale.

Nessun rimborso, invece, se la compagnia avvisa della cancellazione con più di 14 giorni di anticipo, se viene proposta un’alternativa con orari più o meno simili o se il disservizio è causato da circostanze eccezionali indipendenti dall’operatore (ad esempio emergenze meteorologiche, sanitarie o politiche, guasti ai radar o limitazioni del traffico aereo)

L’entità economica del risarcimento, infine, oscilla tra i 200 e i 600 euro, a seconda della lunghezza della tratta e alla durata del ritardo del volo alternativo.

Come richiedere il rimborso per la cancellazione?

Per richiedere il rimborso occorre recarsi presso il desk della compagnia aerea con i codici di prenotazione del volo. Qui potremo chiedere chiarimento sul motivo del disservizio e fare partire la richiesta di risarcimento. Il tutto ricordandoci di non accettare sconti e promozioni su altri servizi che potrebbero far venir meno i nostri diritti.

In alternativa possiamo inoltrare la domanda di rimborso online oppure affidarci a una delle compagnie che si occupano di tutele per i viaggiatori aerei.

Quali sono gli altri diritti dei passeggeri?

Quello al risarcimento economico non è l’unico diritto dei passeggeri a cui viene cancellato il volo. Chi rimane fermo in aeroporto ha diritto anche a un rimborso totale o parziale del biglietto pagato, a un eventuale trasporto verso la destinazione di partenza, se necessario, e al pagamento degli spostamenti da e verso l’aeroporto se la partenza è riprogrammata al giorno successivo.

A questo va aggiunto il diritto all’assistenza che scatta durante l’attesa per il volo alternativo e che prevede 2 chiamate telefoniche, e-mail e una camera d’albergo se necessaria.

L’ultimo diritto garantito è quello a non pagare sovrapprezzi sui biglietti. Se il passeggero accetta un volo sostitutivo e questo è di classe superiore non dovrà pagare la differenza. Se, invece, è di classe inferiore, avrà diritto a un rimborso economico.