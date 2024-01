In vacanza con il cane? È possibile se si viaggia in traghetto (Foto Pixabay)

Quando arriva il momento delle vacanze per i proprietari di animali domestici è sempre un colpo al cuore. Nonostante si sia felici ed entusiasti per l’esperienza che si sta per vivere, d’altro canto si prova anche un senso di amarezza per il fatto di dover lasciare a casa il proprio animale domestico. C’è però un modo per poter viaggiare senza doversene separare: partire in traghetto.

Cosa sapere prima di portare il proprio cane sul traghetto

A differenza degli altri mezzi di trasporto che non sempre accettano a bordo animali o che, se li accettano, lo fanno sempre con estreme restrizioni, il traghetto è un mezzo pet-friendly seppur a certe condizioni. Se si sta decidendo quindi di partire per le vacanze con il cane, è sicuramente una buona idea optare per questo mezzo di trasporto e procedere con la prenotazione e comparazione dei biglietti traghetti online in anticipo. Affinché tutto vada liscio, però, bisogna considerare alcuni aspetti.

Documenti necessari

Per poter salire a bordo con il proprio cane le compagnie dei traghetti potrebbero richiedere dei documenti specifici dell’animale. In particolare, è obbligatorio che questo sia in ottimo stato di salute e che abbia tutte le carte in regola per quanto riguarda le vaccinazioni e l’iscrizione all’anagrafe canina. In mancanza dei documenti necessari, infatti, si potrebbe rischiare di non partire. Prima del viaggio, quindi, il consiglio per ogni proprietario è quello di fissare un appuntamento con il proprio veterinario di fiducia per assicurarsi che tutto sia nella norma. Ogni compagnia di navigazione potrebbe avere delle normative differenti, quindi è sempre il caso di informarsi in anticipo sugli eventuali regolamenti.

Comportamenti da tenere

Durante la prenotazione traghetti online alcune compagnie potrebbero applicare supplementi per il trasporto di animali domestici, per cui anche il nostro cane potrebbe pagare un biglietto. Tutto questo, ovviamente, non è previsto invece per i cani guida, che viaggiano sempre gratuitamente.

Una volta a bordo è chiaro che ci sono delle regole da rispettare per garantire a tutti i passeggeri, cane incluso, una piacevole traversata. Innanzitutto, è previsto che i cani siano sempre tenuti al guinzaglio e con la museruola così da non portare fastidio alle altre persone a bordo. In alcuni casi potrebbe essere vietato accedere con i nostri amici a quattro zampe nelle aree comuni o nei bar/ristoranti, mentre invece è consentito andare sui ponti.

A seconda della nave con la quale si viaggia, potrebbero esserci diversi servizi a bordo pensati proprio per gli animali. Alcune compagnie, per esempio, mettono a disposizione canili di bordo e aree destinate esclusivamente ai bisogni essenziali dei cani. Ci sono anche navi dotate di cabine pensate per ospitare anche gli animali con tappetini anti-odore e tutto l’occorrente per una corretta convivenza tra padrone e pet.

Consigli utili

Quando si viaggia in traghetto con il proprio cane è fondamentale prendersi la responsabilità della sua igiene. Ovunque sporchi, quindi, bisogna sempre essere pronti a pulire tutto. Per questo è necessario partire con tutto l’occorrente a questo proposito. Tra gli accessori da non dimenticare troviamo quindi:

sacchettini igienici;

paletta;

acqua;

asciugamano apposito.

Ma non solo. Sarà anche il caso di portare con sé cibo e ciotole per dare da mangiare e da bere al cane durante il viaggio qualora ne avesse bisogno.

Un’ulteriore cosa da fare prima della partenza e della prenotazione traghetti online è anche dare un’occhiata alla normativa UE sui viaggi con gli animali domestici così da non tralasciare nessuna informazione necessaria per poter partire in sicurezza e senza pensieri.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!