Monopattini elettrici, Assoutenti: poche multe per mancato uso del casco

Sono poche le multe per mancanza di targa ma ancora meno quelle per mancato uso del casco sui monopattini elettrici. Assoutenti: la sicurezza dei cittadini è una priorità ma nelle città c’è il far west

Sono pochissime le multe per mancanza di casco quando si guida un monopattino elettrico. L’uso dei monopattini elettrici è al centro di una serie di innovazioni e termini di scadenza: il 16 maggio è scaduto il termine per mettersi in regola col contrassegno identificativo che va richiesto tramite il Portale dell’automobilista o rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto, mentre l’obbligo di assicurazione è stata prorogato di due mesi e scatterà a partire dal prossimo 16 luglio.

Al 14 maggio, secondo dati del Ministero dei Trasporti, erano state presentate oltre 40 mila richieste di targa, di cui quasi il 60% negli ultimi 10 giorni, e risultavano emessi circa 50 mila contrassegni.

Monopattini elettrici e obbligo del casco, dove sono le multe?

Oltre all’obbligo di assicurazione e di apposito contrassegno, la legge aveva già stabilito l’obbligo del casco per chi conduce monopattini elettrici, obbligo in vigore dal 14 dicembre 2024. Ma è su quest’ultimo che oggi si sofferma Assoutenti, che racconta di poche multe per il mancato uso del casco.

“La sicurezza dei cittadini che utilizzano i monopattini elettrici deve rappresentare una priorità assoluta, ma nelle nostre città – afferma Assoutenti – si assiste ancora ad un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo rispetto alle troppe violazioni della normativa che regola l’utilizzo dei monopattini”.

Spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso: “Mentre l’attenzione si concentra in questi giorni sul nuovo contrassegno identificativo, passa inosservata la sistematica violazione dell’obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall’età, vigente dal 2024. Un obbligo che pone una sfida concreta sia alle società di sharing, che oggi non possono fornire direttamente il casco insieme al monopattino per ragioni igieniche, logistiche e di gestione del servizio, sia alle compagnie di assicurazioni, con la polizza per i monopattini che diventa obbligatoria il prossimo 16 luglio”.

Per Assoutenti serve un tavolo di confronto fra istituzioni, enti locali, operatori, assicurazioni e associazioni dei consumatori per individuare soluzioni tecnologiche efficaci, “come una modalità di aggancio tecnologico tra casco e monopattino in sharing”, per garantire il rispetto delle disposizioni sui monopattini e aumentare la sicurezza sulle strade.

“La vera sfida è conciliare sostenibilità, innovazione e sicurezza: non possiamo permettere – aggiunge Melluso – che l’obbligo del casco diventi un ostacolo all’utilizzo dei mezzi condivisi, ma dobbiamo trasformarlo in un’opportunità per rendere le nostre città più sicure e moderne”.