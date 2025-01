NCC, Antitrust: ecco le criticità concorrenziali nel decreto del Mit

L’Antitrust sottolinea le criticità concorrenziali del decreto del Mit sul servizio NCC di trasporto pubblico non di linea e invita Governo e Ministeri a modificarlo

L’Antitrust torna a esprimersi sulle “criticità concorrenziali” relative al servizio di trasporto pubblico non di linea e alle norme che dovrebbero interessare il Noleggio con conducente (NCC). Lo fa in risposta alla richiesta di parere arrivata dal Ministero dei Trasporti e relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”.

Le criticità riscontrate nel decreto del Ministero riguardano il tempo minimo di attesa (venti minuti) richiesto agli NCC, le modalità di uso delle app per prenotare il servizio taxi o NCC e l’uso esclusivo delle piattaforme. Norme considerate di fatto anticoncorrenziali e onerose per gli NCC, nonché critiche per la tutela dei consumatori.

L’Antitrust invita Governo e Ministeri a “modificare lo schema di DPCM oggetto del presente parere eliminando le disposizioni che prevedono l’obbligo per gli NCC di attendere almeno venti minuti prima di erogare il servizio richiesto, al fine di evitare che sia sostanzialmente preclusa l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione dei servizi NCC.

Invita a eliminare la norma che prevede per gli utenti che si accingono a utilizzare le app per prenotare un servizio di trasporto tramite taxi o NCC “l’obbligo di selezionare se voler usufruire del servizio taxi o del servizio NCC prima di conoscere i tempi di arrivo del vettore e il corrispettivo stimato per il servizio e consentire la verifica del corretto assolvimento degli obblighi di servizio pubblico”.

Terzo invito è quello di introdurre disposizioni che permettano “l’adesione da parte di vettori taxi e NCC a più piattaforme tecnologiche di intermediazione, prevedendo che qualsiasi clausola contraria a tale principio sia considerata nulla”.

Noleggio con conducente, le norme critiche per la concorrenza

Le disposizioni del DPCM, ricorda l’Antitrust nel parere pubblicato sul bollettino del 27 gennaio, si collocano in un contesto in cui c’è “una maggiore sostituibilità del servizio taxi con quello di NCC”.

Particolari criticità presenta allora l’articolo che “prevede a carico degli NCC l’obbligo di attendere almeno venti minuti dalla prenotazione per erogare un servizio con partenza da un luogo diverso dalla rimessa, in quanto disposizione idonea a erigere un’ingiustificata barriera all’accesso al mercato e allo sviluppo dell’attività di NCC”.

Questo, spiega l’Autorità, “travalica la stretta necessità e difetta dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’obiettivo prefissato dal legislatore di assicurare che il servizio NCC sia rivolto ad un’utenza specifica e non indifferenziata”. L’NCC “si troverà nei fatti a dover rientrare in rimessa prima di poter svolgere qualsiasi altro servizio di trasporto”.

Nel parere, che ripercorre la giurisprudenza italiana ed europea, l’Antitrust spiega poi che “venendo di fatto eliminato uno dei principali vantaggi derivanti dall’uso delle app di prenotazione del servizio di trasporto non di linea, viene recato un grave vulnus all’innovazione, al benessere dei consumatori e ad altri interessi generali”.

“I consumatori saranno, infatti, limitati nella possibilità di rivolgersi al servizio NCC, anche al fine di colmare i gravi disagi che si trovano ormai da anni a dover fronteggiare e, dal lato dell’offerta, sarà fortemente ostacolata la libera prestazione del servizio di trasporto non di linea da parte degli NCC, sui quali graveranno oneri operativi ingiustificati”.

Per l’Antitrust la norma pone “un’ingiustificata barriera all’ingresso e allo sviluppo dell’attività di NCC nel mercato “ e risulta dunque in contrasto con la Costituzione.

NCC e app di prenotazione

L’altra norma sotto i riflettori dell’Antitrust stabilisce che gli utenti che si accingono a utilizzare le app per prenotare un trasporto attraverso taxi o NCC dovranno selezionare se voler usufruire del servizio taxi o del servizio NCC prima di conoscere i tempi di arrivo del vettore e il corrispettivo stimato per il servizio.

“Tale disposizione – spiega l’Autorità – pregiudica un efficace gioco concorrenziale tra gli esercenti i servizi taxi e gli esercenti i servizi NCC: infatti, da un lato questa scelta ex ante sembra capace di indirizzare gli utenti verso i servizi taxi piuttosto che verso i servizi NCC, considerati generalmente più costosi rispetto ai servizi taxi perché caratterizzati da standard qualitativi più elevati; dall’altro, gli esercenti i servizi NCC saranno meno disposti ad adeguare il prezzo dei propri servizi a quello (tendenzialmente minore) dei servizi taxi, con conseguenze negative per gli utenti finali”.

Oltre a essere in contrasto con l’esigenza di stimolare la concorrenza fra taxi e NCC, la previsione, a livello di tutela del consumatore, “non permette all’utente di conoscere chiaramente e in un unico momento (nel contesto specifico, un’unica schermata nell’app) tutti gli elementi essenziali al fine di percepire con chiarezza la portata dell’offerta e operare una consapevole scelta economica”.

Per l’Antitrust sarebbe infine auspicabile che le norme prevedessero “specifiche disposizioni volte a consentire l’adesione da parte di operatori taxi e NCC anche a più di una piattaforma tecnologica”.

