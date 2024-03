Noleggio con conducente, Corte Costituzionale solleva dubbi sul divieto di nuove autorizzazioni

La Corte Costituzionale solleva dubbi sul blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (NCC) e esclude il divieto per gli NCC di fornire servizi innovativi

La Corte Costituzionale solleva dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale sul divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di Noleggio con conducente (NCC). Ed esclude il divieto per gli NCC di fornire servizi innovativi.

La Consulta si è pronunciata ieri sul servizio NCC, a partire dal ricorso contro due leggi della regione Calabria. Per una ha sollevato la questione di legittimità costituzionale mentre per l’altra ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale. “La Corte Costituzionale dubita del blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per gli NCC, esclude il divieto per gli stessi di fornire servizi innovativi e valorizza la libertà di scelta del consumatore”: così la nota ufficiale della Consulta.

Divieto di nuove licenze NCC, questione di legittimità costituzionale

È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per svolgere il servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale? La Corte Costituzionale parte da questo dubbio e nell’esame del ricorso statale contro una legge della regione Calabria (16 del 2023) ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto. Con l’ordinanza n.35 la Consulta precisa che la norma ha permesso la la possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove autorizzazioni per svolgere il servizio di NCC, dovendosi escludere che “sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica”.

NCC e servizi innovativi

La Consulta invece, con sentenza (n.36) ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37.

Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.

La Consulta ha osservato prima di tutto che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi. Ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC.

Per la Corte le innovazioni, oggi diffuse nel settore dei trasporti e in ogni settore, “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori. Un indistinto divieto di svolgere i servizi innovativi, che prescindesse quindi dalla necessaria valutazione di eventuali esternalità negative, lederebbe il nucleo essenziale dell’iniziativa economica privata e del processo competitivo che su di essa si fonda. Tale vulnus – prosegue la sentenza –sarebbe ancor più palese in un contesto caratterizzato da incessanti innovazioni tecnologiche, che sfruttano la rete e l’interconnessione fra diverse modalità di trasporto, e dalla ricerca di nuove tipologie di fornitura del servizio, che non è possibile predeterminare in astratto o vietare senza una ponderazione dei costi e dei benefici”.

Per la Corte Costituzionale dunque “i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Nel caso di specie non si ravvisa alcuna finalità di interesse generale che possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi”.

Il divieto generalizzato di servire servizi innovativi, inoltre, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.

La Corte Costituzionale rileva poi che “in un contesto in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità si avvale delle applicazioni su internet e notevoli sono, soprattutto nelle grandi città, le difficoltà nel soddisfare in modo efficiente la domanda di trasporto locale non di linea, i consumatori si rivolgono in maniera indifferenziata” alle due tipologie di impresa, taxi e NCC, “che tendono, perciò, a confluire in un unico mercato”.

Da qui il riferimento al consumatore.

“Il divieto di erogare servizi innovativi, disancorato dalle diversità di regime dei due servizi pubblici non di linea, conculcherebbe la libertà di scelta, risolvendosi in un pregiudizio per il consumatore, che rappresenta il punto di riferimento ineludibile di qualsiasi disciplina volta alla tutela della concorrenza”.

Di conseguenza la possibilità per gli NCC di erogare servizi innovativi, riconosciuta anche al servizio taxi e “sia pure compatibilmente con gli obblighi di tariffa e di servizio pubblico che le caratterizzano, amplia la libertà di scelta del consumatore e così facendo accresce il grado di effettività della libertà di circolazione (art. 16 Cost.), che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, concernenti le sfere più diverse, dal lavoro, allo studio, alla cultura, allo svago, al turismo”.

UNC: basta con i privilegi di casta

“Parole del tutto condivisibili”, è il commento dell’Unione Nazionale Consumatori, che ribadisce la necessità di una liberalizzazione del settore trasporti.

Dice il presidente dell’associazione Massimiliano Dona: «Basta con i privilegi di casta! Il legislatore in questi anni, pur di difendere a tutti i costi i tassisti, ha danneggiato gli Ncc e, di conseguenza, i consumatori che usufruiscono del loro servizio. Impedire l’erogazione di servizi innovativi, facendo tornare l’Italia all’età della pietra, significa bloccare il progresso, l’innovazione e lo sviluppo economico».

«Ora speriamo – prosegue Dona – che il Governo e il ministro Salvini prendano atto di quanto sostiene la Consulta e che non vengano più varati decreti che impediscono attività di intermediazione per la fruizione dei servizi o che ribadiscono l’obbligo di dover rientrare in rimessa dopo ogni servizio, con aumenti dei costi del servizio a carico degli utenti. Serve una vera liberalizzazione, non come quella finta del Dl Asset, che metta in concorrenza tassisti e Ncc, eliminando i vincoli territoriali, in modo che sia i tassisti che gli Ncc possano svolgere il servizio dove vogliono, dando la possibilità ai tassisti di poter uscire dall’ambito comunale e agli Ncc di non dover rientrare in rimessa».

NCC: serve nuova legge quadro

“Per la seconda volta in soli 4 anni la Corte costituzionale torna ad occuparsi di Ncc e lo fa con una ordinanza storica”, hanno commentato le cinque maggiori associazioni di categoria – Sistema Trasporti, Anitrav, Associazione Ncc Italia, Comitato Air e Asincc.

“Che la Corte costituzionale si debba occupare due volte di Ncc spiega bene il disastro della mobilità sotto gli occhi di tutti e spiega altresì quanto sia indispensabile una legge moderna di ispirazione diversa da quella dei tassisti come è stato fino ad oggi”, proseguono le sigle NCC.

La sentenza della Consulta, spiega il presidente della Confederazione NCC Andrea Romano all’Ansa, “impone alla politica di mettere mano ad una nuova legge quadro sul trasporto pubblico non di linea”.

