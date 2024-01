Parcheggio auto, fino a 45 minuti al giorno per trovarlo

In Italia un cittadino medio impiega fino a 45 minuti al giorno per trovare parcheggio. Ma 3 italiani su 4 si spostano in macchina. L’analisi dell’app Parclick

In Italia un cittadino medio impiega fino a 45 minuti al giorno per trovare parcheggio. Ciò significa « sprecare mezza giornata ogni mese a cercare un posto libero mentre si va o si torna dal lavoro» spiega Luis Paris, CEO di Parclick, app che si rivolge agli automobilisti e offre una mappa su cui l’utente può visualizzare l’area di proprio interesse e prenotare un parcheggio.

Le zone più difficili in cui trovare parcheggio sono i centri storici e vicino alle stazioni. Per Roma introvabili parcheggi a Trastevere, in zona Prati, San Giovanni e San Lorenzo. A Milano, invece, le zone più critiche sono San Siro, parco Sempione, Cadorna e Navigli. Parclick in un’indagine studio ha rilevato che gli orari peggiori per parcheggiare sono quelli in cui le famiglie rientrano a casa o quando si recano al lavoro. Infatti, tra le 19 e le 20,così come tra le 8 e le 9 è quasi impossibile riuscire a collocare il proprio veicolo in uno spazio adeguato.

Gli italiani non rinunciano all’auto

Nonostante i disagi che verificano per trovare un parcheggio gli italiani non rinunciano all’utilizzo di un mezzo di trasporto privato. Il 76,4% della popolazione si sposta in macchina, cioè 3 italiani su 4. Mentre solo una piccola percentuale di lavoratori (19,4%) sceglie di usare i mezzi pubblici, la biciletta o di andare a piedi.

Il servizio offerto da Parclick può essere molto utile per le migliaia di automobilisti che quotidianamente cercano parcheggio in città. sull’app l’automobilista può selezionare il veicolo da parcheggiare e l’orario di entrata e di uscita. Infine, inseriti i propri dati personali, non resta altro che scaricare la ricevuta ed esibirla nella struttura che offre il servizio. Sono molte le aree disponibili sull’applicazione: 1400 parcheggi divisi in 250 paesi tra cui Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi.

