Passeggeri aerei, eurodeputati chiedono di mantenere fermi i loro diritti

Niente passi indietro rispetto agli attuali diritti dei passeggeri aerei. È quanto afferma la Commissione trasporti del Parlamento europeo, che ha votato per aggiornare le norme europee sui diritti dei passeggeri, oggetto di una proposta di riforma che solleva critiche

I passeggeri aerei devono mantenere intatti i loro diritti. Il Parlamento europeo sta discutendo la riforma dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo. E rispetto alle posizioni e alle proposte del Consiglio, gli eurodeputati chiedono di non fare passi indietro e mantenere dei punti fermi.

Fra questi, il risarcimento dopo tre ore di ritardo del volo e il mantenimento dell’attuale importo del risarcimento, la garanzia di un bagaglio a mano gratuito, la libera scelta del posto a sedere per chi accompagna bambini o persone con mobilità ridotta, la fornitura da parte delle compagnie aeree di un modulo precompilato per il risarcimento e il rimborso.

Voli e diritti

Ieri la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento ha votato per aggiornare le norme UE sui diritti dei passeggeri aerei, in vigore dal 2004, per garantire che i passeggeri siano sufficientemente tutelati da interruzioni del viaggio come negato imbarco e voli in ritardo o cancellati. La votazione rappresenta la bozza di risposta del Parlamento alla posizione del Consiglio del giugno 2025 sui diritti dei passeggeri aerei, confermata ieri (con 36 voti a favore e due astensioni), che verrà sottoposta alla sessione plenaria di gennaio per la votazione finale da parte dell’Assemblea.

“Ancora una volta, il Parlamento invia un messaggio chiaro: non faremo un passo indietro rispetto ai diritti dei passeggeri esistenti”, ha dichiarato il relatore Andrey Novakov (PPE, BG).

“La soglia delle tre ore per il risarcimento, gli attuali livelli di risarcimento e le garanzie reali e applicabili per i passeggeri rimangono i nostri punti fermi – prosegue Novakov – Dai moduli di richiesta precompilati in caso di ritardo o cancellazione dei voli al diritto di sedersi accanto al proprio figlio senza costi aggiuntivi, questi sono diritti concreti che devono trovare applicazione nella vita reale. Siamo pronti a continuare la lotta per regole più chiare e prevedibili per le compagnie aeree e per un settore dell’aviazione più forte, ma mai a scapito dei passeggeri”.

Ritardi e risarcimenti

I deputati respingono dunque la proposta del Consiglio di indebolire i diritti dei passeggeri aerei. Questo significa mantenere il diritto dei passeggeri a essere rimborsati o riprotetti e a richiedere un risarcimento in caso di ritardo del volo superiore a tre ore, cancellazione o negato imbarco.

Su questo la posizione del Consiglio è invece che il risarcimento dovrebbe essere applicato solo dopo un ritardo di quattro-sei ore. Il Consiglio propone infatti un risarcimento che varia in base alla distanza:

300 euro per ritardi superiori a 4 ore per viaggi inferiori a 3.500 km e viaggi intra-UE,

per ritardi per viaggi inferiori a 3.500 km e viaggi intra-UE, 500 euro per ritardi superiori a 6 ore per viaggi superiori a 3.500 km.

I parlamentari europei sono invece contrari alla riduzione dei risarcimenti e chiedono di fissarli fra i 300 e i 600 euro a seconda della distanza del volo.

Il documento approvato aggiorna inoltre l’elenco delle circostanze straordinarie che esonerano le compagnie aeree dalla responsabilità di risarcimento: calamità naturali, guerre, condizioni meteorologiche o vertenze sindacali impreviste che coinvolgono l’operatore aereo, l’aeroporto o il fornitore di servizi di navigazione aerea. Per i deputati l’elenco deve essere esaustivo e aggiornato. Altri obblighi che devono rimanere solo quello di fornire ai passeggeri bloccati cibo e bevande ogni due ore di attesa oltre orario di partenza iniziale, un pasto ogni tre ore e un pernottamento di massimo tre notti in caso di ritardi prolungati.

Bagaglio a mano e commissioni

I passeggeri devono avere informazioni chiare sulle regole relative ai bagagli. Va mantenuto il diritto di portare a bordo, senza costi aggiuntivi, una borsa, uno zaino o un computer portatile, oltre a un piccolo bagaglio a mano (di dimensione massime di 100 cm e di peso non superiore ai 7 kg).

Vanno poi eliminate, aggiungono gli eurodeputati, le commissioni aggiuntive che alcuni sono costretti a pagare per correggere errori di ortografia nei nomi dei passeggeri o per il check-in. E va mantenuto il diritto di scegliere tra carte d’imbarco digitali e cartacee.

Passeggeri vulnerabili

Nella bozza c’è attenzione anche ai passeggeri vulnerabili, con disabilità, a ridotta mobilità e per i bambini. Per i deputati:

se i passeggeri vulnerabili perdono il volo per l’incapacità dell’aeroporto di aiutarli a raggiungere il gate hanno diritto a risarcimento, reinstradamento e assistenza;

i passeggeri con mobilità ridotta, le donne incinte, i neonati e i bambini in carrozzina con un accompagnatore devono avere la priorità all’imbarco;

gli accompagnatori devono essere sistemati su un posto adiacente senza dover pagare un supplemento.

Servono inoltre moduli precompilati per le richieste di risarcimento e rimborso. Secondo la bozza di regolamento votata dagli eurodeputati, le compagnie aeree devono inviare ai passeggeri che subiscono disagi al viaggio (cancellazione o ritardo) un modulo precompilato entro 48 ore dall’interruzione. Il Consiglio richiede invece un modulo precompilato solo dopo la cancellazione del volo. Ai viaggiatori va garantito un anno di tempo per presentare richiesta di risarcimento.