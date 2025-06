Passeggeri aerei, il Parlamento europeo vuole il bagaglio a mano gratuito

Bagaglio a mano gratuito a bordo degli aerei. La commissione trasporti del Parlamento europeo ha votato per l’adozione di una proposta che permetterà ai passeggeri aerei di portare a bordo uno zaino e un piccolo bagaglio a mano senza costi aggiuntivi. Ma il provvedimento, sulla carta certamente positivo, desta qualche dubbio fra le associazioni dei consumatori: temono che le compagnie aeree si rifaranno aumentando i prezzi dei biglietti.

Martedì la commissione trasporti e turismo del Parlamento europeo ha proposto modifiche alle norme UE sui diritti dei passeggeri con 38 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, con l’obiettivo di “colmare le lacune nell’applicazione e garantire che i passeggeri siano maggiormente consapevoli dei propri diritti in caso di interruzioni del viaggio”. Fra le novità votate dai parlamentari ci sono la proposta di introdurre un modulo comune per le richieste di risarcimento e rimborso, la gratuità del seggiolino per bambini, tutele per le persone a mobilità ridotta.

Bagaglio a mano gratuito, la proposta

Gli eurodeputati – informa una nota del Parlamento – vogliono facilitare i viaggi aerei introducendo dimensioni comuni per il bagaglio a mano.

“I passeggeri dovrebbero avere il diritto di portare a bordo un oggetto personale, come una borsa, uno zaino o un computer portatile (dimensioni massime di 40x30x15 cm), e un piccolo bagaglio a mano (dimensioni massime di 100 cm e 7 kg) senza costi aggiuntivi”.

Gli eurodeputati vogliono inoltre garantire che i bambini di età inferiore ai 12 anni possano sedere gratuitamente accanto al passeggero che li accompagna. Chiedono inoltre maggiori tutele per le persone a mobilità ridotta, garantendo che un accompagnatore possa viaggiare gratuitamente con loro e aggiungendo un diritto al risarcimento in caso di smarrimento/danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o lesioni a un animale di assistenza.

«I compromessi concordati – ha detto il relatore per l’applicazione dei diritti dei passeggeri, Matteo Ricci (S&D, IT) – tutelano tutti i passeggeri, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, e introducono misure concrete come la chiara definizione di bagaglio a mano gratuito fino a una dimensione massima di 100 cm, un diritto fondamentale per evitare costi aggiuntivi ingiustificati. Una maggiore trasparenza per gli intermediari e il rafforzamento degli organi preposti all’applicazione delle norme garantiranno un sistema più equo ed efficiente. Il Parlamento sta assumendo una posizione forte a difesa dei diritti dei cittadini».

Consumatori: rischio rincari

Ma sul bagaglio a mano gratuito si è sollevata qualche perplessità, legata sia al futuro costo dei biglietti aerei sia alle dimensioni ammesse per i bagagli stessi.

“Siamo pienamente favorevoli all’introduzione del diritto di portare a bordo degli aerei un bagaglio a mano di piccole dimensioni, oltre allo zaino o alla borsetta, senza costi aggiuntivi per i passeggeri, ma così come formulata la proposta presenta diverse criticità – ha commentato il Codacons – Prima di tutto le compagnie aeree potrebbero rifarsi sui viaggiatori aumentando le tariffe al pubblico in modo indiscriminato, considerato che il business garantito dai supplementi per i bagagli a mano vale circa 10 miliardi di euro all’anno ai vettori low cost, tesoretto a cui difficilmente gli operatori vorranno rinunciare”.

In secondo luogo, prosegue il Codacons, la proposta approvata “prevede misure massime consentite per i bagagli a mano inferiori a quelle tollerate oggi dalle compagnie aeree. Secondo il testo presentato dagli eurodeputati, infatti, i passeggeri dovrebbero avere il diritto di portare a bordo un oggetto personale, come una borsa, uno zaino o un computer portatile (dimensioni massime di 40x30x15 cm), e un piccolo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 100 cm (somma di lunghezza, larghezza e altezza) per un peso massimo di 7 kg. Tuttavia oggi le dimensioni massime e il peso del bagaglio a mano sono più elevate, pari a 115 cm e 10 kg per Ryanair e Vueling, 118 cm e 10 kg per Wizz Air.La misura della Commissione Trasporti introduce quindi un nuovo formato di bagaglio gratuito, a metà tra lo zaino e il trolley, un dettaglio non da poco visto che rischia di rivoluzionare del tutto il settore dei voli low cost”.

Bagaglio a mano gratuito, Codici: rischio autogol

Per Codici il bagaglio a mano gratuito in aereo rischia di diventare un “autogol”.

«Ad una prima lettura il provvedimento potrebbe apparire positivo – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, il problema è che solo poche settimane fa sempre dall’Europa sono state varate norme che danneggiano i passeggeri in caso di cancellazione o ritardo del volo. A questo bisogna aggiungere il rischio rincari da parte delle compagnie per rimediare alle perdite. Vedremo come evolverà l’iter, visto che il provvedimento dovrà essere confermato in sessione Plenaria a luglio. Di sicuro le criticità sono diverse. Questa norma potrebbe avere pesanti ricadute sui viaggiatori, c’è il rischio che possa trasformarsi in un clamoroso autogol».

«Il problema dei sovrapprezzi nascosti è noto da tempo – aggiunge Stefano Gallotta, avvocato di Codici esperto del settore viaggi – e recentemente il Beuc si è attivato per tutelare i passeggeri. Ora c’è il rischio concreto di rincari da parte delle compagnie, in particolare le low cost, e questa sarebbe una beffa per i viaggiatori. Da un lato si canta vittoria, dall’altro si mette mano al portafogli per biglietti che costeranno ancora di più. Bisogna valutare anche la questione del formato del bagaglio considerato gratuito, perché quello nuovo sarebbe inferiore per misure e peso a quello attualmente tollerato. È per questo che riteniamo necessario che l’Europa intervenga in maniera forte su tutte le problematiche del settore proteggendo i passeggeri anche dalle possibili ripercussioni. Introdurre il bagaglio a mano gratuito, esponendo i passeggeri a rincari, e ridurre gli indennizzi in caso di cancellazioni e ritardi non ci sembra una conquista».