Pedaggio autostradale: le app per calcolarlo in pochi secondi

Quando si pianifica un viaggio in auto, tra i costi da considerare ci sono anche quelli del pedaggio autostradale. È una voce di spesa variabile che può incidere in modo significativo sul budget complessivo dello spostamento, soprattutto sulle lunghe percorrenze (per esempio, un viaggio da Milano a Napoli o da Torino a Bari).

Oggi farsi un’idea della spesa relativa al pedaggio è piuttosto semplice. Esistono per esempio pagine web o specifiche app con cui si calcola pedaggio autostradale in pochi secondi, ottenendo anche altre utili informazioni che aiutano gli automobilisti a organizzare meglio i propri viaggi (costo carburante, lunghezza del percorso, tempo di percorrenza stimato e tempo di attesa al casello).

Come funziona il calcolo del pedaggio

Le app per il calcolo del pedaggio autostradale funzionano in modo semplice: l’utente inserisce il punto di partenza e quello di arrivo e il sistema elabora il percorso autostradale corrispondente.

Il risultato non dipende soltanto dalla distanza tra le due località, ma anche dal tipo di percorso scelto. In vari casi, per esempio, ferma restando la destinazione, è possibile seguire itinerari diversi che possono includere o escludere determinate tratte autostradali, con conseguenti variazioni di costo.

I fattori che incidono sul costo del pedaggio

Il costo del pedaggio non è fisso e può variare in base a diversi fattori. Oltre alla distanza percorsa e al tipo di strada scelta (per esempio, solo autostrada oppure autostrada e viabilità ordinaria), incide anche la classe del veicolo, determinata principalmente dal numero di assi e dall’altezza rilevata al casello.

Anche le caratteristiche dell’infrastruttura autostradale possono influire sul prezzo: alcune tratte, infatti, possono prevedere prezzi più alti di altre.

Infine, eventuali aggiornamenti tariffari o differenze tra gestori possono comportare variazioni nel costo finale del viaggio.

Le app collegate ai dispositivi di telepedaggio

Una prima categoria di strumenti è rappresentata dalle app collegate ai dispositivi di telepedaggio, che permettono non solo di pagare il pedaggio, ma anche di fare una stima preventiva dei costi legati allo spostamento.

Inoltre, tali dispositivi permettono anche di gestire altri aspetti legati alla mobilità, come parcheggi convenzionati, strisce blu, tagliando auto, soccorso stradale, riparazione vetri ecc.

Tra le opzioni più note si ricordano le app di UnipolMove, Telepass e MooneyGo, le principali realtà nel mercato del telepedaggio e della mobilità integrata in Italia.

Le app per la pianificazione del viaggio

Accanto alle soluzioni citate in precedenza, esistono anche app specifiche per la pianificazione del percorso. Questi strumenti permettono di confrontare itinerari alternativi e di ottenere una stima dettagliata dei costi complessivi.

Tra le soluzioni più diffuse rientrano app di navigazione che offrono informazioni su pedaggi, tempi di percorrenza e costi del carburante, utili per scegliere il tragitto più conveniente. Un esempio molto noto è ViaMichelin, piattaforma digitale che fornisce mappe, itinerari e calcolo dei costi di viaggio, inclusi pedaggi e carburante.

Perché conviene calcolare il pedaggio in anticipo

Calcolare il pedaggio prima di partire aiuta ad avere un maggiore controllo sui costi del viaggio e a evitare sorprese lungo il percorso. In questo modo è possibile confrontare diverse opzioni e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, sia in termini di tempo che di spesa.