Povertà dei trasporti, 7 milioni di italiani in condizione di vulnerabilità

La povertà dei trasporti è una situazione di vulnerabilità che riguarda 7 milioni di italiani. Unisce la difficoltà di sostenere il costo dei trasporti e la presenza di un trasporto pubblico insufficiente

La povertà dei trasporti è una condizione di vulnerabilità che riguarda 7 milioni di italiani. In modo diverso, perché comprende situazioni di fragilità personale oppure territoriale.

In povertà dei trasporti rientrano, in vario modo, le famiglie che spendono molto per la mobilità rispetto al reddito disponibile, quelle che hanno difficoltà a sostituire un’auto vecchia e quelle sulle quali più impatta l’aumento del prezzo dei carburanti. Allo stesso tempo, questa vulnerabilità riguarda chi vive in aree poco servite dal trasporto pubblico, chi è costretto a lunghi tempi di percorrenza per raggiungere le attività sociali ed economiche o vive in contesti in cui sono impraticabili gli spostamenti a piedi o in bicicletta. Ci sono 7 milioni e 300 mila italiani che vivono in aree poco servite dal trasporto pubblico.



Cos’è la povertà dei trasporti

La povertà dei trasporti è una forma di vulnerabilità sociale ancora poco conosciuta. Si declina nell’incapacità di sostenere i costi del trasporto pubblico o privato e nella mancanza o accesso limitato ai trasporti necessari per accedere ai servizi essenziali, al lavoro e alle opportunità economiche e sociali.

A fare il punto in Italia è il primo Green Paper sulla povertà dei trasporti in Italia, presentato ieri dal Transport Poverty Lab promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il documento assume la definizione di povertà dei trasporti adottata dal Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che istituisce il Fondo Sociale per il Clima (Social Climate Fund – SCF).

L’articolo 2 del Regolamento definisce la povertà dei trasporti come «l’incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati, oppure l’impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per raggiungere servizi e attività socioeconomiche essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico».

La fragilità delle famiglie in Italia

L’Italia vista da questa prospettiva incrocia diversi numeri. Circa 1 milione e 200 mila famiglie si trovano contemporaneamente nella condizione di rischio povertà e sostengono costi di mobilità particolarmente elevati.

Al tempo stesso, 7,3 milioni di cittadini risiedono in aree caratterizzate da un’offerta di trasporto pubblico insufficiente.

Ci sono poi 2 milioni di italiani (su 10 milioni di utilizzatori abituali) che ritengono troppo elevato il costo del biglietto del trasporto pubblico, una percezione basata sulla situazione economica degli utenti.

Il divario territoriale è forte: al Sud la disponibilità di trasporto pubblico scende sotto i 200 posti-km per abitante in alcune aree di Sardegna e Sicilia, contro una media nazionale di 4.623 e oltre 16.000 posti-km registrati a Milano. A livello regionale, la quota più elevata di famiglie vulnerabili si registra in Calabria, dove supera il 10%, mentre il dato scende sotto il 2% in Trentino-Alto Adige.

Basso reddito, pochi trasporti, varie fragilità

I cittadini possono essere vulnerabili alla povertà dei trasporti perché si trovano in una situazione di vulnerabilità assoluta (quando il basso reddito si somma all’assenza di opzioni disponibili di trasporto nel territorio) oppure perché, pur avendo risorse personali adeguate, sono penalizzati da un contesto territoriale povero di servizi di mobilità e compensano questi limiti facendo ricorso massiccio all’auto privata (vulnerabilità territoriale). Possono inoltre avere risorse limitate in un contesto territoriale che ha buoni servizi di mobilità (vulnerabilità personale).

Anche il dato europeo è rilevante: ci sono più di 25 milioni di europei che non sono in grado di comprare un’automobile, più di 10 milioni non possono permettersi il trasporto pubblico e quasi 90 milioni non dispongono di un’offerta di trasporto pubblico accessibile.

Come contrastare la povertà dei trasporti?

Le misure di contrasto alla povertà dei trasporti sono allora molteplici. Comprendono un accesso più facile a veicoli a zero e basse emissioni e alla mobilità condivisa, sostegni finanziari, bonus e incentivi fiscali insieme alla promozione di biciclette, e-bike, micromobilità. Riguardano misure di sostegno e incentivo al trasporto pubblico locale che sia economico e accessibile. E l’estensione dell’offerta di trasporto pubblico e di infrastrutture correlate, soprattutto in aree rurali e urbane poco servite.

A livello internazionale ci sono stati interventi e azioni di diverso tipo, come mobility wallet (portafogli digitali legati al reddito offerti dallo Stato per pagare trasporto pubblico, sharing mobility, taxi) o bonus per l’acquisto di auto e bici elettriche, tariffe agevolate sui taxi (per donne, anziani, disoccupati) e abbonamenti gratuiti o a prezzo ridotto per il trasporto pubblico, nonché trasporto a chiamate con servizi a tariffe sociali o gratuiti per aree rurali o periferiche.

Spiega Raimondo Orsini (Coordinatore del TPLab): “La Povertà dei Trasporti non coinvolge solo gli strati più svantaggiati della popolazione e le imprese più fragili, ma è un tema che riguarda tutti. Le disuguaglianze che genera una scarsa accessibilità alla mobilità – sotto il profilo delle infrastrutture e del livello di servizio – impattano sui diritti e sullo sviluppo economico dell’intero Sistema Italia. Per questo sono necessarie politiche nazionali e regionali forti e coraggiose, che diano impulso all’offerta e incentivi alla domanda delle forme più avanzate di mobilità condivisa (come i servizi digitali a chiamata e l’accesso alla proprietà dei mezzi elettrici usati), in particolare a vantaggio delle nuove generazioni”.