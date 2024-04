Procedimento Antitrust, Ryanair va all’attacco. Assoutenti: “Basta guerra all’Antitrust”

Ryanair va all’attacco delle agenzie di viaggio online e dell’Antitrust, che ha aperto sulla compagnia un procedimento cautelare accusandola di ostacolare le agenzie con restrizioni nella vendita dei biglietti. Oggi a Roma, si legge sul Sole 24 Ore, ci sarà l’udienza di Ryanair davanti all’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli.

Nel frattempo ieri l’amministratore delegato di Ryanair era a Roma e ha lanciato parole di fuoco contro le OTA (online travel agency) accusate di essere dei “pirati”.

Ryanair accusa le OTA di essere dei “pirati”

Ryanair ha chiesto ieri (mercoledì 17 aprile) all’Antitrust di “spiegare perché si è lasciata ingannare dalle OTA Pirata come eDreams e perché ha ignorato la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano, che ha respinto le false affermazioni delle OTA Pirata ed ha stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair è “ragionevole”, ha portato a costi e tariffe più basse ed ‘indubbi vantaggi per i consumatori’”, si legge in una nota stampa.

La compagnia aerea rivendica di aver firmato accordi di “Approved OTA” con diverse agenzie, tra cui Loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach, eSky e El Corte Inglés.

“Queste partnership garantiscono prezzi trasparenti per i consumatori, come richiesto dalla normativa europea – spiega Ryanair – Ciò contrasta con il modello delle OTA pirata attualmente utilizzato da eDreams e altre, che prevede la pirateria digitale illegale (screenscraping) dal sito Ryanair.com ed il rincaro sui prezzi delle compagnie aeree con aumenti nascosti o “tasse” inventate che danneggiano gravemente i consumatori italiani”.

Ryanair accusa le agenzie di viaggio online di essere dei “pirati”, di praticare “sovrapprezzi nascosti sulle tariffe aeree, sui bagagli, sui posti riservati e su altre tariffe” e l’Antitrust di non essere capace di tutelare i consumatori italiani.

Di fuoco le parole di Michael O’Leary, AD di Ryanair: «La Corte d’Appello di Milano ha respinto queste false affermazioni delle OTA Pirata ed ha stabilito che la politica di vendita diretta online di Ryanair è “ragionevole” e “porta a costi e tariffe più basse” per i consumatori italiani, mentre le OTA Pirata non autorizzate come eDreams vogliono continuare a truffare i consumatori italiani con ricarichi nascosti e prezzi gonfiati per i servizi Ryanair (…) Il Tribunale di Milano ha anche stabilito che la politica di vendita diretta di Ryanair porta “indubbi vantaggi per i consumatori”, il che smentisce chiaramente questo caso mal giudicato dell’AGCM».

Mi fidarsi di un pirata 🏴‍☠️ Oggi siamo a Roma per chiedere ad AGCM di spiegare perché si é lasciata ingannare dalle OTA Pirata come eDreams, Opodo & https://t.co/bP5YHmx9iz. Per saperne di più 👇https://t.co/lnJM1qdTPI pic.twitter.com/DqhWLJ9Jjr — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) April 17, 2024

Assoutenti: Ryanair ponga fine alla sua “guerra personale” contro l’Antitrust

E i consumatori?

“Ryanair deve cessare la sua guerra personale contro l’Antitrust e avviare un sereno confronto per risolvere tutte le criticità, avanzate da più parti, che coinvolgono la compagnia aerea”, ha commentato Assoutenti davanti alle dichiarazioni dell’amministratore delegato Ryanair.

L’associazione chiede un tavolo di confronto con tutti gli attori interessati per affrontare le criticità e studiare misure in grado di far scendere il prezzo dei voli.

«Gli attacchi sempre più frequenti di O’Leary alle autorità italiane non apportano alcun contributo ai consumatori e dimostrano il poco rispetto del vettore irlandese verso le nostre istituzioni – ha detto il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Dopo le ultime sfuriate odierne (di ieri, ndr) dell’AD di Ryanair riteniamo urgente l’avvio di un confronto tra tutte le parti in causa, teso ad affrontare sia le problematiche denunciate dai consumatori, sia le istanze di Ryanair. Per questo chiediamo al Ministero dei Trasporti di aprire un tavolo coinvolgendo compagnie aeree, Enac, Antitrust, agenzie di viaggio e associazioni dei consumatori al fine di studiare le più opportune misure volte ad affrontare le criticità del comparto aereo, rimuovere qualsiasi ostacolo alla concorrenza e adottare misure davvero efficaci per far scendere i prezzi dei biglietti, considerato che le tariffe dei voli nazionali sono rincarate nell’ultimo mese del 19,1% su base annua, quelli europei del 16,5%».

