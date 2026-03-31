Regionale Campania, Trenitalia: treni straordinari per Pasqua e il 25 aprile

Tempo di viaggi per chi rientra a casa per Pasqua. Per chi è diretto verso la Campania, da Trenitalia arriva oggi una buona notizia: ci saranno treni straordinari per le festività pasquali e per il 25 aprile, con 24 collegamenti e circa 16 mila posti aggiuntivi al giorno.

In occasione delle festività pasquali e del ponte primaverile del 25 aprile, “Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania, ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto in Campania”, informa una nota dell’azienda.

Nei giorni 5, 6, 25 e 26 aprile sono stati aggiunti 24 collegamenti, per un totale di circa 16mila posti offerti in più al giorno, sulle linee Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e sulla Linea 2 Metropolitana.

I canali di acquisto sono aggiornati. Sono inoltre previsti presidi di assistenza alla clientela e di FS Security nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Piazza Cavour e Battipaglia per agevolare il flusso dei passeggeri. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com, su App Trenitalia, oltre che nelle biglietterie/self-service delle stazioni ferroviarie.